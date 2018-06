Equilibrismi iracheni tra Iran e Stati Uniti

Ancor prima che si scateni una guerra tra l’Iran e gli Stati Uniti, in Iraq già se ne avvertono gli effetti. La tensione tra vincitori e sconfitti alle elezioni del 12 maggio è aumentata quando il parlamento ha deciso che “i brogli elettorali sono stati voluti e pianificati. È un grande scandalo”. Alcuni parlamentari hanno minacciato che “se la situazione non sarà affrontata e risolta potrebbe scoppiare una guerra civile”.

Il presidente del parlamento Salim al Jabouri, uno degli sconfitti del voto, ha chiesto di risolvere il caso con urgenza e in modo approfondito. Il presidente iracheno, Fuad Masum, ha definito questa presa di posizione “illegale” perché “il vecchio parlamento ha esaurito il suo mandato in seguito alle elezioni”.

L’urgenza di formare un governo

L’Iran, attraverso il suo ambasciatore a Baghdad, Iraj Masjedi, ha fatto sapere che il processo di formazione di un governo forte non va affrettato. Dopo un incontro con una delegazione dei partiti curdi iracheni, Masjedi ha dichiarato: “È ancora troppo presto per dare vita al governo, c’è bisogno di più tempo”. Ma l’intervallo tra un governo e l’altro è “il periodo migliore per aumentare le pressioni esterne e provocare tensioni”, ha scritto l’analista politico Hussain Karkoush in un editoriale. “L’Iraq sarebbe nell’occhio del ciclone nel caso di una guerra tra l’Iran e gli Stati Uniti”.

Non deve necessariamente trattarsi di una guerra vera e propria. Non c’è bisogno di ripetere con l’Iran gli stessi errori fatti in Iraq. Perfino il senatore conservatore John McCain recentemente ha definito la guerra in Iraq “un grande errore”. Lo strumento principale saranno le sanzioni, ma questa volta saranno “molto più dure che in passato”, ha commentato Karkoush. È chiaro il riferimento indiretto all’Iraq quando il segretario di stato americano Mike Pompeo dichiara che “l’Iran non avrà mai più carta bianca per dominare il Medio Oriente”.