Il numero dei contagiati è aumentato drasticamente a causa delle festività dell’Aid al Fitr, la fine del mese sacro di Ramadan. Le persone hanno cominciato a farsi visita senza mascherine o guanti. Ma non è l’unico motivo. Negli affollati quartieri poveri la gente si comporta come se nulla fosse, i giovani si radunano nei caffè e per strada. La rappresentante delle Nazioni Unite in Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha sottolineato la responsabilità del governo e della popolazione, e la necessità di collaborazione tra i due.

Al Kadhimi deve ancora affrontare una difficile prova: la seduta del parlamento che dovrà approvare le nomine ai ministeri vacanti. Ma c’è da aspettarsi che il primo ministro sarà sotto attacco da parte dei principali partiti per aver fallito nel limitare gli effetti della pandemia.

(Traduzione di Francesco De Lellis)