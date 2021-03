Gli iracheni hanno seguito con gli occhi sgranati le interviste a Raghad Saddam Hussein, andate in onda su un canale tv finanziato dai sauditi. Si aspettavano che svelasse nuovi segreti sul padre, legati alla sua vita e alla sua morte. Gli ultimi anni della figlia maggiore del dittatore iracheno sono stati segnati dal tragico destino della sua famiglia. Il marito, Hussain Kamel al Majid, è stato trattato da Saddam Hussein come un traditore ed è stato ucciso il 23 febbraio 1996 insieme al fratello, al padre e alla madre. Dopo essere stato in clandestinità e in carcere, Saddam Hussein è stato impiccato il 30 dicembre 2006. I suoi due fratelli, Uday e Qusay Hussein, erano stati uccisi in un attacco statunitense nel loro nascondiglio il 22 luglio del 2003.

Nonostante tutte queste morti, nei cinque episodi che compongono l’intervista Raghad Saddam Hussein è apparsa con i suoi lineamenti ritoccati dalla chirurgia plastica, per mostrarsi in un insieme di forza e bellezza, come la regina egiziana Cleopatra.

Tutti i crimini

Nei commenti sui social network la maggior parte degli iracheni ha espresso disappunto. Secondo il giornalista libanese Khairallah Khairallah è sembrato come se “non sapesse che gli iracheni conoscono suo padre”. Raghad ha tentato di dare un’immagine di Saddam Hussein come di una persona cordiale e gentile, soprattutto con i componenti della sua famiglia, un uomo che ha vissuto ed è morto da eroe nazionale. Nel suo programma settimanale sul canale Dw Arabic il comico Bashir Ahmad ha ricordato a Raghad: “Siamo nel 2021, e tu sei rimasta a prima del 2003”, rievocando tutti i crimini commessi dal padre nei suoi 35 anni al potere.