Il biglietto d’ingresso dovrebbe servire a scoraggiare il turismo giornaliero e favorire quello basato su chi si ferma a dormire in città. Ma i numeri raccontano una storia diversa: quella di un’agonia causata dal sovraffollamento turistico, a partire proprio da quello basato sui pernottamenti. Secondo uno studio dello scorso ottobre commissionato da Federalberghi Veneto, i turisti che si fermano in alberghi o altre strutture della città, e di quelli che ricorrono agli affitti brevi, sarebbero più di cinquemila per chilometro quadrato. E si tratta di una stima prudente.

Dal 2024 per visitare Venezia si dovranno pagare cinque euro. Di fatto, un biglietto d’ingresso. Per ora si tratta di una sperimentazione che riguarda circa trenta giornate, a cominciare dal prossimo aprile e per i weekend che si prevedono più affollati. Poi si vedrà. Dal punto di vista simbolico, però, sembra una resa alla trasformazione definitiva di Venezia in un museo. Anche perché nel frattempo l’esodo dei residenti verso la terraferma non si ferma, e svuota sempre di più la città di esistenza.

Se Venezia si trova in queste condizioni è perché non sembra più capace di immaginare se stessa se non come attrazione turistica. Un museo, appunto. Tanto è vero che, come osserva l’antropologa Clara Zanardi, cofondatrice della casa editrice veneziana wetlands, “da un lato si pensa al biglietto per la città storica e dall’altro sono incentivati gli accessi a quella stessa città, trasformando la terraferma in un terminal e in un dormitorio”.

Tuttavia, sono in molti a ritenere che la nascita di quel distretto abbia contribuito a una nuova perdita d’identità della città. “Come parte del tessuto cittadino non esiste, perché guarda a Venezia e non dialoga con Mestre”, dice Gianfranco Bettin, scrittore con una lunga storia politica alle spalle, ex deputato dei Verdi, che oggi siede in consiglio comunale. E spiega che invece, poco lontano da lì, dove una volta c’era un vecchio deposito dell’azienda del trasporto locale, c’è un centro commerciale. Ma in virtù di un accordo tra amministrazione e imprenditori, sono stati realizzati anche alcuni servizi per i cittadini, con un lavoro di ricucitura urbana che, in questo caso, ha dato vita a un pezzo di città.

Uno dei simboli di questa trasformazione è il grande distretto alberghiero nato nel 2017 su via Ca’ Marcello, a ridosso della stazione di Mestre. Attualmente è formato da quattro alberghi e due ostelli. In laguna la discussione su questa operazione è stata, ed è ancora oggi, piuttosto vivace, non solo perché si tratta di un ulteriore investimento sul turismo, ma anche per il senso che ha avuto per la città. “Quella era una zona particolarmente degradata che è stata riqualificata e che ora è diventata molto più tranquilla, con una ricettività di qualità”, dice Claudio Scarpa, direttore dell’associazione veneziana albergatori (Ava).

Inoltre, dice ancora Scarpa, al territorio “non è stata offerta alcuna alternativa all’industria turistica. E lo dico anche a chi critica l’eccesso di turismo”. Questa espansione, spiega ancora il direttore di Ava, “è stata favorita anche dallo spopolamento di Mestre, che è sempre più percepita come una periferia”. D’altra parte, la recente turistificazione ha a sua volta rafforzato la tendenza allo spopolamento, come in un circolo vizioso.

Il fatto è, aggiunge Scarpa, che da almeno trent’anni “tutti i sindaci hanno lasciato il turismo libero di svilupparsi quasi senza regole. È mancato del tutto un intervento strategico”. E anche il biglietto d’ingresso, prosegue, “se è certamente un esperimento che ci vede favorevoli, l’avremmo visto però come la fine di un percorso di gestione dei flussi, non come l’inizio”. Così, in questo vuoto, “Mestre ha cominciato a ricavarsi un suo ruolo, ospitando il turismo dei gruppi e quello legato ai congressi, mentre a Venezia è rimasto quello individuale”.

Naturalmente questo non dipende dall’esistenza del distretto di Ca’ Marcello. Sono semmai entrambe conseguenze di un processo, per così dire, di omologazione con Venezia che sta investendo Mestre, a causa di un’economia sempre più dipendente dal turismo. “Anche qui”, spiega Bettin, “sta succedendo ciò che è già accaduto a Venezia. Il sistema degli affitti brevi, per esempio, si è molto diffuso anche sulla terraferma”.

La zona di via Piave, una volta classica strada-salotto, “ha smarrito la speranza”, raccontano le cronache locali. Mestre “in questi anni ha avuto un’involuzione sociale”, racconta Ferrucci. “Ha il maggior tasso di morti per droga in Italia. Lo spaccio avviene vicino via Piave e corso del Popolo, le due strade principali. Quando Gianfranco Bettin era prosindaco, Mestre era diventata un esempio in Europa per la riduzione del danno, mentre la giunta attuale punta unicamente sulla repressione”. La responsabilità, sostiene Scarpa, “è di chi non riesce a gestire il problema, o lo gestisce pensando solo alla repressione, e non anche a politiche d’inclusione”.

In molti si lamentano per le città sovraffollate. Così alcune amministrazioni europee stanno cercando un rimedio, come aumentare la tassa di soggiorno e diminuire gli alberghi in centro

Tra le cause della crisi d’identità in cui Mestre sembra dibattersi c’è anche il particolare rapporto politico-amministrativo con Venezia. I due centri formano un comune unico da quando, spiega Jane Da Mosto , cofondatrice e direttrice del collettivo di ricerca e piattaforma di attivismo We are here Venice , “Mussolini decise di riarticolare il territorio dando un’unica amministrazione a laguna e terraferma. Da allora però non c’è mai stato un momento di riconciliazione tra le grandi diversità di questi territori”.

Comunque sia, almeno per quello che riguarda il turismo i due centri sembrano marciare uniti. E non potrebbe essere altrimenti. “Salvaguardare la Venezia turistica”, fa notare Clara Zanardi, “è un interesse della terraferma. Venezia ormai è come una fabbrica”. E, aggiunge Da Mosto, “in questa condizione le decisioni su Venezia non sono prese per Venezia come città viva, ma come generatore economico”. Ecco insomma che Venezia sembra quasi di poterla immaginare anche come un gigantesco bancomat.

Quello del turismo, però, non è un destino inevitabile. Spinta da una pulsione allo sviluppo continuo, la città oggi si fonda economicamente e culturalmente sul turismo. E questa monocultura economica è difesa come ci fossero alternative, quasi come un dogma religioso. Quella del turismo “non è però un’evoluzione naturale”, spiega Zanardi, “ma il frutto di scelte politiche che hanno avuto come elemento comune l’incentivo all’esodo della popolazione, per liberare la città a vantaggio delle classi dirigenti e dei grandi investitori. Intanto parti della città si svuotavano e potevano essere risanate e poi riconvertite in attività redditizie”.

All’origine della Venezia che conosciamo oggi c’è insomma, dice ancora Zanardi, “la bonifica umana della città” decisa dalle classi dirigenti veneziane nel novecento. E non si tratta di un’esagerazione: “È anzi un’espressione che all’epoca era utilizzata sui giornali”, spiega Zanardi, che l’ha ripresa come titolo di un suo libro interessante La bonifica umana. Venezia dall’esodo al turismo (Unicopli 2020).

“Si tratta di compiere la bonifica umana”, proclamava nel 1935 Vittorio Cini, imprenditore e personaggio centrale nella storia della Venezia moderna, invitando a trasferire “nel quartiere del lavoro” la popolazione veneziana. È stato un processo avvenuto in più fasi, a partire dall’inizio del secolo scorso, e in particolare da quando fu edificata la prima area industriale di Porto Marghera.

Fu un’operazione che sconvolse una città che fino a quel momento aveva riunito in sé tutte le funzioni, l’abitare e il lavoro, e che contava ancora su una composizione sociale interclassista. Con la nascita della grande area industriale sul bordo della laguna, si cominciano invece a separare le funzioni e a disarticolare la composizione sociale: sulla terraferma la città industriale e gli operai, nella città storica le classi dirigenti. “Si trattò”, spiega Bettin, “anche di un tentativo di rilegittimare Venezia e di lanciarla nella modernità, dopo aver fatto della propria decadenza un affare per tutto l’ottocento”. Ecco allora l’invenzione della Biennale, del Lido, di Porto Marghera. “Non più solo la città di Tiepolo e Tiziano, ma anche del cinema e dell’industria della chimica”. Era insomma anche un’operazione culturale ma, dice Bettin, “fu una violenza inaudita”.