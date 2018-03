Le politiche di Theresa May colpiscono i senza dimora

Incontro Francesca una mattina di fine gennaio in un bar nella periferia nord di Londra. Il nome è di fantasia, come quello degli altri senza dimora intervistati, che hanno chiesto di rimanere anonimi per non esporsi troppo. Francesca ha cinquant’anni e da cinque vive nella capitale britannica. È minuta, porta i capelli ossigenati tagliati cortissimi, una pesante linea nera le ricalca il contorno degli occhi, che così sembrano ancora più azzurri.

“Sono italiana, ma la mia vita è a Londra: sulla carta d’identità ho un indirizzo inglese e ho qui il mio medico di base. Però negli ultimi anni il clima è diventato sempre più ostile, soprattutto verso di noi senza dimora. Pochi giorni fa mi hanno mandato questa lettera dove dicono che non ho più il diritto di risiedere nel Regno Unito, perché secondo loro ‘non sono regolare’. Cosa vuol dire che non sono regolare?”.

Negli ultimi cinque anni, il governo britannico ha rimpatriato più di 200mila persone. Dopo il referendum sulla Brexit, le espulsioni hanno colpito sempre di più una categoria: i cittadini europei. Solo nel 2017, 5.300 sono stati allontanati dal Regno Unito, con un aumento del 20 per cento rispetto all’anno precedente.

“Tornare in Italia per me sarebbe impossibile, lì non ho più niente: i miei figli vivono con il mio ex marito e i miei genitori non mi vogliono a casa”. Appena arriva il cappuccino, Francesca prende una decina di bustine di zucchero, le apre tutte e le versa una dopo l’altra nella sua tazza. “Ho bisogno di energie”, si scusa.

Dopo aver ricevuto la lettera, ha consultato un avvocato per capire se nella sua situazione era possibile appellarsi contro la decisione, ma apparentemente non c’è alcuna soluzione. “Farò di tutto per restare a Londra, anche se mi hanno negato ogni aiuto e adesso vogliono anche buttarmi fuori dall’ostello di emergenza dove ho un posto letto. Sarà molto dura, non sono più abituata a vivere in strada. Prima dormivo accucciata in uno di quei gabbiotti dove ci sono i cassonetti della spazzatura: mi sembrava un posto riparato, almeno c’era una porta e mi dava l’idea di casa”.

Per legge, il governo britannico può decidere di rimpatriare un cittadino europeo se ha commesso un crimine o se ha perso la residenza – per esempio perché gli era stata concessa per motivi di studio e lavoro, e non studia o lavora più, oppure perché ne sta facendo un “uso improprio”.