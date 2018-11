Storie di migranti che hanno scelto di tornare a casa

Il primo a parlare, come vuole la tradizione, è il più anziano del gruppo. “Siamo migranti tornati in Gambia dopo anni all’avventura. Siamo venuti qui oggi per ammettere il nostro fallimento e per chiedere aiuto”. Le parole di Aly, meccanico, 45 anni, disoccupato con moglie e quattro figli a carico, rimbombano nella stanza. “Nulla è peggio che tornare a casa con le tasche vuote dopo anni di assenza”, aggiunge.

Nel quartiere Tabokoto, al terzo piano di un anonimo palazzo, si trova la sede di un nuovo giornale, aperto dopo la fuga dello spietato dittatore Yahya Jammeh, il 22 gennaio 2017, rimasto al potere per 22 anni. Ceesay, giornalista gambiano fondatore di The Monitor – il cui motto è In pursuit of truth for justice – prende posto e accende il registratore.

A Banjul, capitale del Gambia, il più piccolo stato dell’Africa continentale, Baboucarr Ceesay controlla la disposizione delle sedie, ordinate in cerchio tra scrivanie e computer spenti, prima di far accomodare gli ospiti. Nella stanza entrano tre uomini dall’aria stanca, spaesata, con una storia comune da raccontare.

Siamo sfuggiti dalle carceri politiche del Gambia per finire in quelle libiche

“Le nostre storie sono tutte uguali”. Finding ha vent’anni, è il più giovane dei tre ed è l’ultimo a parlare. Ha il volto segnato dalle violenze subite lungo il viaggio e nelle prigioni libiche. Dopo la morte del fratello maggiore, che si occupava dei genitori anziani, ha dovuto farsene carico. A casa servivano soldi per aiutarli. E così nel 2015 Finding ha preso la cosiddetta back way – così i gambiani chiamano il viaggio verso l’Europa – un’uscita d’emergenza che ha portato migliaia di persone ad abbandonare il Gambia durante gli ultimi, scellerati anni di Jammeh. “Siamo fuggiti dalle carceri politiche del Gambia per finire in quelle libiche. Non c’era modo di proseguire verso l’Italia. Quella strada ormai è chiusa. Per questo abbiamo deciso di tornare. Non avevamo altra scelta: rientrare a casa o morire in prigione”.

Gli fa eco Bakary, manovale, 35 anni: “Quattro volte ho cercato di raggiungere l’Italia, quattro volte sono stato ripreso dai libici in mare. Dopo ogni arresto, dal carcere ci facevano chiamare i parenti per pagare il riscatto. La mia famiglia ha venduto tutto quello che avevamo, la casa e il terreno”.

Nella marea dei progetti Avr nati negli ultimi anni e gestiti da ong locali e straniere, agenzie di cooperazione dei paesi dell’Unione e organizzazioni internazionali, spicca per dimensioni l’ iniziativa congiunta Unione europea-Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) volta alla protezione e al reinserimento dei migranti . Il più ambizioso progetto finanziato dal fondo fiduciario d’emergenza dell’Unione europea per l’Africa – l’Eutf, istituito al vertice di Malta nel novembre 2015 – è orientato verso il ritorno volontario assistito e il reinserimento economico e sociale delle persone che hanno scelto di ritornare nei loro paesi.

Spinta da venti di chiusura ed esternalizzazione delle frontiere , l’Unione europea si sta impegnando a riportare nei loro paesi i cosiddetti migranti economici irregolari, arrivati a destinazione o rimasti bloccati lungo il viaggio. Per farlo, usa due strumenti: le espulsioni e i ritorni volontari assistiti (Avr). Le prime sono sempre meno praticabili , mentre i secondi sono sempre più usati. Anche l’Italia – da Marco Minniti, che li ha fortemente voluti e inaugurati, a Matteo Salvini, che nella scorsa campagna elettorale ha promesso mezzo milione di rimpatri forzati – ha deciso d’investire su questa via come possibile valvola di sfogo della pressione migratoria.

Le vicende personali dei cittadini africani che decidono di tornare a casa dopo il fallimento di un percorso migratorio, sono un groviglio di aspettative tradite e riscatto sociale, progetti per il futuro e frustrazione dei desideri di realizzazione. Come dice un proverbio bambara, una tra le lingue più diffuse nell’Africa occidentale: “Per partire ci vuole coraggio, per tornare ci vuole speranza”.

Il programma è triennale, può contare su 346,9 milioni di euro e riguarda tre regioni del continente: Nordafrica, Corno d’Africa e Sahel-lago Ciad. Quest’ultima zona, che raggruppa tredici stati dell’Africa occidentale, beneficia della fetta di fondi più consistente: 145 milioni di euro, a cui presto l’Eutf ne aggiungerà altri 125. Un tesoretto che dal gennaio del 2017 al settembre del 2018 ha permesso all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) di aiutare 31.446 migranti a ritornare in questa regione. Più di 17mila si trovavano in Libia.

Aly, Bakary e Finding sono figli reietti della back way. Nei loro racconti come nei loro sguardi, al fallimento del progetto migratorio e ai traumi legati al viaggio si somma il disonore di tornare al punto di partenza a mani vuote, sommersi dai debiti. Lo stigma sociale grava su padri e madri di famiglia e su primogeniti che non ce l’hanno fatta. Ragazze e ragazzi, rientrati in Gambia, si trovano poi a combattere contro una disoccupazione giovanile salita oltre il 40 per cento. Il governo democraticamente eletto di Adama Barrow, a un anno e nove mesi dall’insediamento, continua a soffrire gli effetti del protezionismo commerciale e della chiusura politica voluti dalla dittatura, che ha lasciato in ginocchio l’economia.

Il criterio di volontarietà del ritorno, che sulla carta dipende da una scelta informata e libera, assume sfumature particolari nel caso delle persone detenute in Libia . Per loro – che rappresentano la metà dei ritorni assistiti nella regione del Sahel e nell’area del lago Ciad – l’Oim parla di “rientro volontario umanitario”, spostando l’accento sul carattere umanitario.

Nell’ultimo anno, il paese – che ha due milioni di abitanti – si è trovato a fronteggiare il rientro di migliaia di cittadini, spinti dalle speranze suscitate dal “nuovo Gambia”. Tuttavia, la gioia di esseri salvi e di poter riabbracciare i propri cari è stata presto sostituita dalla preoccupazione di non riuscire a vedere prospettive all’orizzonte. I 65 euro versati una tantum dall’Oim-Gambia a ogni migrante rientrato – unica forma di aiuto in contanti previsto dal programma di assistenza alla reintegrazione – finiscono presto. “Sappiamo che a certi gambiani l’Oim ha finanziato delle microimprese fino a 60mila dalasi (circa mille euro, la cifra che in media è assegnata per progetti di questo tipo, ndr)”, dice Finding. “A noi e a molti altri, invece, non hanno ancora dato nulla”.

E Bakary aggiunge: “Non sappiamo come mai, hanno preso i nostri numeri di telefono ma non ci contattano. Quando andiamo all’ufficio dell’Oim o chiamiamo per chiedere spiegazioni ci ripetono di aspettare, che non è ancora arrivato il nostro momento. Più passa il tempo e più diventa difficile”.

Prima di congedarli, Ceesay chiede al più anziano del gruppo una sintesi. “Ringraziamo l’Europa e l’Oim per averci liberato dalla Libia e riportato a casa, ma chiediamo che il sostegno che ci è stato promesso sia rispettato”. Alcuni dei loro “compagni di ritorno”, persi nel limbo dell’attesa, hanno già ripreso la back way. “An empty bag cannot stand”, un sacco vuoto non sta in piedi, dice caustico Aly, prima di tornare in strada a cercarsi un futuro insieme agli altri.

I ritardi

Il 14 novembre 2017 la frustrazione esasperata dalle aspettative tradite ha spinto un gruppo di gambiani ad attaccare e a lanciare pietre contro la vecchia sede dell’Oim a Banjul, una villetta di un piano nel quartiere Senegambia. Dopo l’incidente – che ha richiesto l’intervento della polizia – l’organizzazione si è trasferita in una stradina laterale a poche centinaia di metri, in uno stabile più grande, con mura più alte e filo spinato.

“La manifestazione è stata alquanto preoccupante, ma è qualcosa che possiamo capire: i migranti di ritorno si aspettano di essere assistiti al meglio e alcuni di loro hanno la sensazione di non essere seguiti come speravano”. Euan McDougall, direttore ad interim del programma Eutf all’Oim-Gambia, ci accoglie nella nuova sala riunioni. Ci riceve gentilmente, rispondendo a tutte le domande e le preoccupazioni dei cittadini gambiani che gli sottoponiamo. “La missione in Gambia è abbastanza nuova e sta crescendo velocemente. Siamo stati travolti da un gran numero di ritorni concentrati in un breve lasso di tempo”.