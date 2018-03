Una battaglia navale vista dalla cucina della Open Arms

Quando, qualche mese fa, ha risposto all’annuncio di un’organizzazione umanitaria spagnola che cercava un cuoco per la cambusa della sua nave, non pensava che sarebbe finito nel mezzo di un confronto con la guardia costiera libica, a 73 miglia dalle coste del Nordafrica. Invece, il 15 marzo 2018, Leonetti si è ritrovato a bordo dell’ imbarcazione dell’ong Proactiva Open Arms , fermata per due ore dai guardacoste libici nel Mediterraneo mentre cercava di soccorrere un gruppo di migranti.

Da cuoco a interprete La possibilità d’incontrare i libici era prevista, perché in passato c’erano già stati episodi di tensione. Il protocollo da seguire in questo caso era stato spiegato dalla coordinatrice prima dell’inizio della 43ª missione e anche Lorenzo Leonetti sapeva come avrebbe dovuto comportarsi. “Ma mai avremmo immaginato di essere minacciati da militari con le armi”, afferma.

Un guardacoste è salito sul gommone degli spagnoli e si è messo a strattonare i migranti per costringerli a seguirlo, ma dopo un po’ se n’è andato. “A bordo la preoccupazione era altissima”, racconta Leonetti, che era alla sua prima esperienza in mare. “Eravamo minacciati con le armi, era una situazione surreale. Non riuscivo a credere che stesse davvero succedendo: stavano minacciando chi salvava delle persone”.

“Da anni faccio formazione sia per i neet (giovani tra i 15 e 29 anni che non lavorano e non studiano) sia per i richiedenti asilo nei centri di accoglienza”, racconta, “e ho conosciuto molte persone che hanno fatto il grande viaggio per arrivare in Europa. Per questo avevo voglia di fare un’esperienza come volontario a bordo di una nave di soccorso. Volevo capire come si organizza una cucina in una situazione simile, perché mi occupo anche di ristorazione sociale. Il cibo è anche trasmissione di valori ed è sempre più usato dalle associazioni non profit per autofinanziarsi. È una questione che m’interessa”.

Per il suo lavoro Leonetti non ha ricevuto nessun compenso. E invece ha dovuto organizzare la sua sostituzione nel ristorante: “Il problema più grosso è stato trovare qualcuno che mi sostituisse nel periodo di tempo che sarei stato imbarcato”. Ma una volta a bordo organizzare la cucina è stato più facile di quanto si aspettasse: “Mi sono trovato davanti una cucina molto ben attrezzata e ho capito subito che era importante per i soccorritori che ci fossero sempre dei panini pronti per i lunghi turni di lavoro. Qualche soddisfazione sono riuscito a levarmela: ho fatto anche il pane e la lasagna durante i primi giorni di navigazione”.

Durante il viaggio di ritorno, il tempo è peggiorato e le onde si sono alzate: “C’erano dei cavalloni altissimi e avevamo più di duecento persone a bordo con una nave bassa che non regge il mare. E per quasi 48 ore non ci hanno assegnato un porto dove sbarcare. Ho cucinato più di 40 chili di riso e molto purè, perché avevamo paura che le persone a bordo potessero sentirsi male per le condizioni del mare”. I migranti erano molto collaborativi, “quelli che erano in condizioni migliori davano una mano agli altri e all’equipaggio”.