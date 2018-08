Piccola guerra intorno ai cento profughi di Rocca di Papa

Silvana Costantini di Ciampino è sulla stessa linea: “Queste persone si meritano un benvenuto perché sono state stritolate da un sistema di potere che per ottenere dei consensi facili ha giocato sulla loro pelle. Bisogna cominciare a dire ‘Prima gli sfruttati’, non ‘Prima gli italiani’”. Ivanone, detto Bamby, un militante di Marino, pronuncia in una diretta televisiva la frase destinata a diventare il simbolo della serata: “‘Sti poracci dopo la traversata, dopo la sosta, dopo dieci ore di pullman, si devono pure godere ‘sta rottura de cazzo dei fascisti”.

Alle 22.30 del 28 agosto il primo pullman con cinquanta profughi eritrei spunta dalla curva, la via dei Laghi è una strada panoramica tutta in salita che costeggia il lago di Albano e arriva fino Rocca di Papa. Il pullman rallenta per fare manovra ed entrare nel centro di accoglienza Mondo migliore, gestito dalla cooperativa Auxilium, che ospita già 356 richiedenti asilo di 34 nazionalità. Gli ultimi sono arrivati due mesi fa. Il centro per qualche giorno ospiterà cento profughi eritrei che sono sbarcati a Catania dalla nave Diciotti, dopo uno stallo politico che li ha tenuti bloccati sul ponte della nave per cinque giorni per ordine del ministro dell’interno Matteo Salvini.

Alle elezioni comunali del 2017, nella città CasaPound ha preso il 9,4 per cento dei voti che gli ha permesso di eleggere un consigliere comunale, Paolo Felci. Così a Rocca di Papa la contrapposizione sull’arrivo dei profughi della Diciotti incrocia temi locali e nazionali. “È facile prendersela con i migranti, con i più poveri, ma il vero problema è che questo governo non ha fatto ancora niente, non si è occupato né di lavoro né di niente altro”, spiega Ortu nello stesso giorno in cui il ministro dell’interno Matteo Salvini incontra il presidente ungherese Viktor Orbán a Milano.

Il consenso all’estrema destra In alcune cittadine della zona come Velletri i neofascisti stanno costruendo consenso proprio sui temi dell’estrema destra europea, in particolare sull’immigrazione.

In un’atmosfera che può ricordare Ferie d’agosto di Paolo Virzì, il clima sembra scivolare verso la commedia, gli insulti volano da entrambi le parti e si gonfiano di una certa coloritura. A un certo punto i militanti di CasaPound cominciano a cantare in coro: “Brutti, brutti”. “Sei brutto”, dicono a un militante antifascista. Dietro l’apparenza da operetta, si sta giocando uno scontro politico ben più profondo e complesso: il territorio dei Castelli romani è storicamente una roccaforte della sinistra, i comitati antifascisti della zona sono tra i più organizzati del Lazio, e le città della zona hanno avuto un ruolo importante per l’opposizione durante il fascismo e poi durante la seconda guerra mondiale e la resistenza.

Il giorno successivo, gli antifascisti hanno convocato un sit-in davanti al centro, e le presenze triplicano. Alle 18 è tornata anche CasaPound in un nuovo presidio. Ortu è stato di nuovo in prima linea e ha spiegato che la manifestazione non è stata organizzata da nessun partito della sinistra: “L’idea era quella di dare un segnale di benvenuto ai profughi e metterci a disposizione per portare aiuto al centro. Abbiamo chiesto se servivano vestiti e altri beni di prima necessità. Ma ci hanno detto che non era necessario. Per noi era importante mostrare che i profughi non sono mostri e calmare le paure delle persone che li vivono come una minaccia, ma di fatto non li conoscono e non li incontrano mai”.

Le storie degli eritrei

I cento profughi sono tutti giovani, molto stanchi e denutriti, spiega Carlotta Sami, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Uniti per i rifugiati (Unhcr) che li ha visitati il 29 agosto. “Hanno affrontato viaggi molto lunghi, durati anni e sono stati venduti e comprati diverse volte dai trafficanti, le famiglie hanno speso per ognuno di loro anche diecimila o quindicimila dollari per pagare i trafficanti”, racconta Sami. Le famiglie, in patria e all’estero, versano queste somme sotto il ricatto dei trafficanti che minacciano di torturare le persone che sono nelle loro mani. “Un ragazzo ha raccontato di essere arrivato in Israele, ma di essere stato espulso dal paese e portato in Ruanda e da lì si è poi spostato verso l’Uganda fino alla Libia”.

“Un altro ha raccontato di aver perso sua moglie incinta di tre mesi nel deserto”, racconta Sami. Tutti sono stati detenuti in Libia. “Alcuni anche per un anno e mezzo: un gruppo è stato tenuto per moltissimo tempo in un magazzino sotterraneo senza luce e con pochissimo cibo. Mentre erano in cattività sono nati 16 bambini che dopo qualche mese sono morti a causa delle condizioni igieniche”, ha aggiunto.