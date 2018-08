Salvini e Orbán sfruttano la debolezza degli avversari

In effetti, la loro è stata un’evoluzione significativa. Viktor Orbán era un dissidente liberale alla fine del periodo comunista in Ungheria, ed è diventato “illiberale” nel corso tempo, offrendo agli ungheresi una rivalsa su una storia tormentata.

Il primo ministro ungherese è stato rieletto lo scorso aprile facendo crescere la sua maggioranza in parlamento, mentre il nuovo uomo forte italiano è in piena ascesa, dopo essere stato piuttosto ai margini fino a poco tempo fa.

Ufficialmente, non appartengono alla stessa famiglia politica e non sono necessariamente d’accordo su come gestire la questione dei migranti anche se la mettono al centro delle loro preoccupazioni. Eppure, l’incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orbán conferma un’intesa politica significativa di portata europea.

Entrambi non esitano a ricorrere a dei capri espiatori per spiegare i problemi dei loro paesi, come si è visto per il crollo del ponte a Genova, quando Salvini ha indicato come colpevole l’Europa. Il leader della Lega prepara l’opinione pubblica alla tempesta economica che si annuncia in Italia, per la quale ancora una volta potrà accusare l’Europa.

L’uno e l’altro beneficiano dell’assenza di una vera opposizione. In Italia i partiti tradizionali sono scomparsi, lasciando via libera a Salvini e alla sua logica di frasi a effetto in stile Trump.

Sembra dunque che la vera forza di questo Fronte del rifiuto stia soprattutto nella debolezza degli avversari. Esattamente come la sua capacità di parlare di identità, percepita come la questione principale di questo periodo tormentato.

(Traduzione di Giovanna Chioini)