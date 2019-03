A San Ferdinando sgomberata una tendopoli se ne apre un’altra

Lo hanno svegliato alle sei, ma in realtà la notte scorsa non era riuscito a dormire, un po’ per i pensieri, un po’ per il freddo. All’alba nella tendopoli di San Ferdinando, in Calabria, sono arrivati novecento tra agenti delle forze dell’ordine, vigili del fuoco, militari. Decine di camionette e mezzi meccanici per la distruzione delle baracche. Hanno chiesto a tutti gli occupanti del campo di uscire e di mettersi in fila per essere identificati ed eventualmente trasferiti.

Cheik è senegalese, stava in una baracca da tre anni, è un bracciante agricolo che lavora per venti o venticinque euro al giorno negli aranceti della Piana di Gioia Tauro, ora aspetta con tutte le sue cose sul ciglio della strada, il cappuccio della sua giacca militare calzato in testa, per ripararsi dal gelo della mattina. Ha il permesso di soggiorno per motivi umanitari, quindi non può essere spostato nei centri di accoglienza, come molti abitanti della tendopoli di San Ferdinando. Gli hanno detto che potrebbero trovare un posto per lui nella nuova tendopoli che da un anno è stata costruita davanti a quella vecchia, pochi metri più in là.

Cheik aspetta di capire dove dormirà da stanotte. “Non voglio andare via da qui, qui riesco a lavorare e a mandare qualche soldo alla mia famiglia in Senegal. Se mi mandano via, non so dove andare. Mi affido a dio, spero di non finire per strada”, dice il ragazzo senegalese che vorrebbe entrare stasera nell’area gestita dal ministero dell’interno, un campo molto vicino alla tendopoli appena sgomberata, in cui in pochi mesi sono morte almeno tre persone a causa degli incendi che potrebbero essere stati di origine dolosa. L’ultimo è scoppiato solo pochi giorni fa, il 16 febbraio, e ha ucciso Moussa Ba, un senegalese di 29 anni, mentre dormiva nella sua baracca. Gli altri, morti nelle stesse circostanze, si chiamavano Becky Moses e Jaiteh Suruwa.