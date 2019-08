Nell’occupazione più grande d’Italia, aspettando lo sgombero

I bambini si rincorrono nel corridoio del primo piano del palazzo di vetro di via del Caravaggio, a Roma. È il compleanno di Lucas, compie otto anni. C’è un tavolino imbandito con pizzette e panini, Coca-Cola e una torta di pan di Spagna, panna e cioccolato. Dal soffitto dell’edificio, che era nato per ospitare degli uffici, pendono dei palloncini colorati e una scritta rossa sgargiante: “Lucas”. Anche se è Ferragosto il bambino ha potuto festeggiare il compleanno con gli altri ragazzi del palazzo, nessuno si è mosso da casa, nonostante il caldo e le vacanze scolastiche, perché si moltiplicano le voci di uno sgombero imminente nei due edifici gemelli del quartiere romano di Tor Marancia, in cui abitano circa 380 persone, tra cui settanta minori: una delle occupazioni abitative più grandi d’Italia.

Appena le chiedo dello sgombero, Elizabeth, una donna peruviana di cinquant’anni, scoppia a piangere: “Mio figlio piccolo mi chiede di continuo che succederà durante lo sgombero e io non so rispondere, i bambini sentono i discorsi degli adulti e si spaventano. Di notte non dorme, appena sente un rumore va a nascondersi sotto al tavolo”. Mentre Elizabeth mi parla, seduta su una sedia, le luci colorate della festa le disegnano dei puntini sul viso.

Francesco, il figlio più piccolo della donna, corre insieme agli altri lungo il corridoio. “Faccio la baby sitter e mio marito l’aiuto pasticcere, siamo in Italia da 18 anni, da sei anni viviamo nell’occupazione di via del Caravaggio”, racconta. “Guadagno 1.100 euro al mese, mio marito lavora in nero e guadagna pochissimo. Prima eravamo in affitto, ma spendevamo mille euro solo per la casa, senza le spese condominiali. Non ce la facevamo, per questo siamo venuti qui”, racconta. “Se avessi dove andare, me ne sarei già andata, non vorrei mai che i miei figli assistessero a uno sgombero”. Comincia a piangere e gli occhi piccoli e neri si chiudono in una smorfia di dolore, mentre confessa di non aver detto ai suoi datori di lavoro di vivere in una casa occupata. Il bambino che giocava si ferma insospettito dalle lacrime della madre e torna indietro per capire che sta succedendo. Allora la madre si ricompone e finge un sorriso.

“I miei due figli grandi, Geraldina e Antony, sono iscritti all’università: mia figlia studia scienze infermieristiche, mio figlio economia. Anche per questo i soldi non ci bastano mai, ma vogliamo che studino”. Quando racconta dei figli iscritti all’università, Elizabeth si rasserena. “Geraldina mi ha fatto promettere che quando avranno finito di studiare smetteremo di vivere in un palazzo occupato e torneremo in affitto, perché nessuno di noi vuole vivere con la paura di essere sbattuto fuori di casa dalla polizia”.

Una moratoria sugli sgomberi

Nell’androne dell’edificio c’è un via vai di persone, ci sono quelli delle altre occupazioni che passano a turno per dare una mano, ci sono i condomini del palazzo sotto sgombero che si trovano nel cortile per discutere. C’è la foto del bambino sgomberato da Primavalle con i libri in mano e la frase di Simone, il ragazzo di Torre Maura che ha contestato i neofascisti dicendo: “Nun me sta bene che no”. Ci sono dei poster che ritraggono lo scudo con la Medusa di Caravaggio, diventato il simbolo dell’occupazione e altri striscioni con gli slogan, ma anche le liste dei turni per le pulizie. Nell’occupazione è tutto autogestito: i bagni e i servizi come le lavatrici sono in comune, così è necessario stabilire dei turni per tutto.

“È come vivere in campeggio”, spiega sorridendo Anna Sabatini, una pensionata romana di 76 anni, considerata una delle portavoce dell’occupazione. Sabatini dice di aver imparato soprattutto a vivere con persone di origini diverse. “Ci sono persone originarie del Nordafrica, latinoamericani, europei, italiani, ognuno fa la sua vita e ha la sua privacy, ma poi ci sono molte occasioni di incontro e di scambio”, racconta. “Molte delle persone che sono venute a vivere in questa occupazione nel 2013 lo hanno fatto in seguito a uno sfratto, alcuni vivevano per strada, altri non riuscivano a pagarsi l’affitto perché magari avevano perso il lavoro”.

A Roma esistono circa cento edifici occupati e diecimila persone vivono sotto sgombero. Il 1 settembre 2018 il ministro dell’interno Matteo Salvini ha pubblicato una circolare nella quale parlava della “necessità” di “attendere agli sgomberi con la dovuta tempestività, rinviando alla fase successiva ogni valutazione in merito alla tutela delle altre istanze”.