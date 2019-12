Le altre madri, storie di donne costrette a emigrare

Un contrasto che si nota: una camicia senza maniche e un cappellino di lana. Non sembra spaventata anche se è in mare insieme a più di novanta persone da due giorni, si guarda intorno spaesata, ma sorride. Solo qualche ora dopo, mentre è seduta per terra nel rifugio per donne e bambini allestito da Medici senza frontiere (Msf) e Sos Méditerranée a bordo della nave Ocean Viking, gli operatori si accorgono che Barkissa è da sola. Nelle poche parole di inglese che riesce a pronunciare spiega che sua madre è rimasta a Tripoli con una figlia appena nata.

Barkissa ha otto anni e viaggia da sola. Il suo nome in bambarà significa “benedetta”. Parla qualche parola di inglese, ma si esprime soprattutto nella lingua parlata nel villaggio in cui è nata, in Burkina Faso, ma anche da altre tre milioni di persone in diversi paesi dell’Africa occidentale. È una ragazzina robusta: alta, gambe slanciate, il volto paffuto incorniciato dai ricci. Quando il 22 novembre i soccorritori la sollevano dal gommone di plastica bianco per portarla a bordo di una lancia di salvataggio al largo della Libia indossa una camicetta di jeans senza maniche e un cappellino di lana grigio.

Il padre invece è in Europa, ma non sa dire dove. Così Barkissa è stata affidata a un lontano parente, originario del Burkina Faso, e si è ritrovata su un gommone di plastica di fattura cinese, lanciato nel buio spaventoso del Mediterraneo a novembre. I soccorritori l’hanno trovata, a 40 miglia da Zawiya, all’alba, insieme ad altre 96 persone. Una volta arrivata sulla nave, si guarda intorno curiosa e sceglie un angolo del rifugio destinato alle donne per costruirsi un giaciglio con una coperta di pile. Socializza subito con un’altra bambina poco più piccola di lei, Zheinab. È della Costa d’Avorio e viaggia con sua madre e sua sorella Lamina. Zheinab è esile, ma molto vivace. Le due cominciano a giocare insieme e diventano inseparabili nei lunghi giorni sulla nave, indossano gli stessi vestiti e si prendono cura di tutti i bambini più piccoli all’interno del rifugio.

A Barkissa non piace il cibo che è distribuito sulla nave, perché non è piccante. L’unica cosa che gradisce è una specie di spezzatino liofilizzato a cui va aggiunta dell’acqua bollente. Lo mangia a colazione con voracità. Le manca sua madre, le manca sua sorella – mi dice – ma non ne vuole parlare. Eppure non si sente triste. Si mette sulle spalle Lamina o Gift, due bambine molto piccole, e la porta in giro sul ponte, sotto gli occhi attenti ma non apprensivi delle altre donne. Gli adulti scherzano con la bimba che viaggia da sola, la curano anche se con una certa discrezione. Non è strano che la madre l’abbia affidata a un conoscente, mi spiegano le altre donne. L’ha voluta mandare in Europa per darle una possibilità. Sulla nave ci sono 66 minori non accompagnati, Barkissa è la più piccola.

L’inferno sono gli altri

Il rapporto con i figli di alcune delle donne che ho incontrato sulla Ocean Viking si nutre di una solida fiducia, un sentimento solo in certi momenti attraversato da dubbi, tristezze e paure. Me lo spiega Kelly, una donna della Costa d’Avorio, incinta all’ottavo mese di due gemelli. Ha lasciato nel suo paese altri tre figli, è stata abbandonata dal compagno, è arrivata in Libia per lavorare, è stata incarcerata due volte, ha subìto violenze sessuali, ma poi è partita per l’Europa nell’unica occasione che ha avuto di scappare a bordo di un gommone. Porta addosso tutti i segni della violenza e delle difficoltà, ma allo stesso tempo crede che sia possibile un futuro differente, soprattutto quando pensa ai suoi figli. La sua motivazione diventa una forma di difesa e una spinta a reagire.

“Io sono stata adottata, sono cresciuta in Costa d’Avorio, ma non sono ivoriana al cento per cento, sono liberiana. Per questo sono scappata dalla Costa d’Avorio, mi sentivo in pericolo”. Kelly ripercorre la storia del suo paese, attraversato da un conflitto civile che ha lasciato sul campo migliaia di vittime a partire dal 2011. Secondo l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), sono sempre di più le donne in fuga dalla Costa d’Avorio: molte di loro sono vittime di tratta. Nel 2015 le donne ivoriane erano l’8 per cento del totale dei migranti ivoriani in fuga da quel paese, mentre nel 2019 sono state più di 800 quelle arrivate in Italia, il 46 per cento del totale dei migranti ivoriani approdati sulle coste italiane.