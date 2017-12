Banksy va a Betlemme

Alcuni razzi salgono sibilando nel cielo buio, e si aprono con boati assordanti, senza sosta. Il suono di un campo di battaglia. Ma la notte del 2 dicembre si tratta di fuochi d’artificio.

L’occasione è l’accensione annuale dell’enorme albero di natale di piazza Manger a Betlemme. Una folla di persone si raduna attorno all’albero, con i volti all’insù e illuminati dalle luci intermittenti di migliaia di smartphone tenuti in alto. Le persone scandiscono un conto alla rovescia mentre un fascio di luci attraversa i rami, prima che una serie di lampadine appese in alto e su tutto l’albero, s’illumini di colori sgargianti, dando inizio allo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Il tutto mentre risuona una musica araba pop. Uno spettacolo che avrebbe fatto fuggire sulle colline il bue e l’asinello, più simile ad Atlantic City che a O little town of Bethlehem. Dall’altra parte della piazza, però, uno o due giorni fa, su una piccola porta ad arco, è apparso un messaggio natalizio diverso, silenzioso e discreto. Dipinto in caratteri corsivi e in inglese, dice: “Pace in terra”. Seguono poi un asterisco, con la forma di stella che guida i re magi, e sotto, in caratteri molto più piccoli, la scritta “offerta soggetta a termini e condizioni”. Pochi giorni dopo, i disordini scaturiti dalla decisione di Donald Trump di riconoscere ufficialmente Gerusalemme come capitale d’Israele hanno illustrato in modo chiaro questi termini e condizioni, e l’augurio, opera dell’artista britannico Banksy, si è caricato di una nuova ironia.

Il muro e la pittura

La presenza invisibile di Banksy in questa parte della Cisgiordania è diventata sempre più importante. Intervistato via email (l’unico modo per comunicare con quest’artista noto per voler rimanere anonimo), dichiara scherzosamente che la prima volta che si è recato nella regione era “attratto perlopiù dal muro: la superficie sembrava in grado di assorbire molto bene la pittura”.

Il muro in questione è naturalmente l’impenetrabile barriera di cemento e filo spinato alta più di nove metri, dotata di torrette di guardia, che costeggia e attraversa le aree occupate della Cisgiordania e di Gerusalemme Est. Il muro penetra dentro Betlemme seguendo due strane curve a gomito, concepita per lasciare la tomba di Rachele in territorio israeliano.

Questo percorso a serpentina fa sì che una parte spaventosamente consistente della barriera si trovi a Betlemme, così come nel campo profughi di Aida al di fuori della città (e dove abitano più di cinquemila palestinesi). Sul muro in effetti la pittura si attacca egregiamente.

Tutta la sua estensione è un tripudio di graffiti, opera di mani differenti, che vi hanno passato vari strati di pittura, più e più volte. Alcuni dei disegni recenti ritraggono Trump in formato gigante, compreso uno in cui abbraccia e bacia una torre di guardia. Bansky ha lavorato qui in maniera saltuaria dai tempi della sua prima visita nel 2003.

All’epoca era già molto noto nel Regno Unito come artista di strada che lavorava in clandestinità, prima nella sua città, Bristol, poi anche a Londra e altrove. Ma il più ampio successo commerciale doveva ancora venire. Le tecniche per rimuovere illecitamente le sue opere dai muri si stavano perfezionando rapidamente mentre il gallerista di Banksy dell’epoca, Steve Lazarides, era un tipo sveglio e capace. Quando nel 2007 Angelina Jolie e Brad Pitt offrirono la discreta somma di un milione di sterline per un’opera di Banksy, altre celebrità, tra cui Christina Aguilera, Damien Hirst e Kate Moss, seguirono il loro esempio.