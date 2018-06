Erba mistica

La cosa che più mi ha impressionato sono i colori. Così vibranti, come non ne avevo mai visti. Decisamente non quello che ti aspetteresti in una chiesa “normale”. Ma questa non è una chiesa normale. Emana un effluvio decisamente atipico.

Benvenuti nella International church of cannabis, la chiesa internazionale della cannabis di Denver, in Colorado, ai piedi delle montagne rocciose: qui si garantiscono emozioni elevate e un analogo stato mentale.

La chiesa è stata fondata nel 2016, un po’ casualmente, da sei persone che si erano da poco trasferite in Colorado dalla Florida. L’edificio era di proprietà di un parente di uno di loro e l’idea, all’epoca, era di trasformarlo in un condominio residenziale. Ma poi il piano è cambiato ed è nata così la chiesa della cannabis.

L’edificio era stato inizialmente costruito come luogo di culto luterano all’inizio del novecento. Poi ha cambiato più volte proprietà e ha assunto varie denominazioni prima di finire nelle mani dei fumatori d’erba, in seguito alla legalizzazione della cannabis da parte del Colorado nel 2014. L’aspetto esterno della chiesa, con i suoi mattoni rossi, non ha niente d’insolito: sembra una chiesa come tante, se si eccettua una Statua della libertà in miniatura e un po’ sballata sul prato davanti alla facciata. Ma appena entrati all’interno non c’è dubbio che si tratti di un luogo speciale.

Per i colori, intanto. Le grandi pareti della chiesa sono state dipinte nell’arco di sei giorni da un artista di strada di Los Angeles, Okuda San Miguel, fatto venire in città per l’occasione.