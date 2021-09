La notte del 26 settembre 2014 a Iguala, a pochi chilometri da Ayotzinapa, alcuni poliziotti hanno teso un’imboscata a cinque autobus di studenti della scuola rurale e a un altro su cui viaggiava una squadra di calcio. Insieme a tre sicari non identificati, hanno ucciso sei persone, ne hanno ferite altre venti e hanno fatto “sparire” 43 studenti. Il cadavere di una delle vittime è stato trovato in un campo la mattina dopo. Gli assassini hanno reso irriconoscibile il suo volto. I soldati del ventisettesimo battaglione di fanteria, incaricati di combattere il crimine organizzato, non sono intervenuti. La loro caserma è a meno di tre chilometri di distanza.

All’inizio di ottobre il campo da pallacanestro della scuola normale rurale di Ayotzinapa, nello stato messicano di Guerrero, è diventato una sala d’attesa all’aperto piena di disperazione. Sotto il tetto di lamiera del campo, le famiglie di 43 studenti scomparsi si sono ritrovate per seguire le ricerche, le manifestazioni di protesta e le riunioni con i funzionari del governo, i difensori dei diritti umani e gli antropologi forensi. Riuniti in gruppi ai bordi del campo, seduti sul pavimento o su sedie pieghevoli disposte a semicerchio, i genitori parlavano tra loro a voce bassa. Molti erano arrivati da piccole comunità indigene delle montagne e non avevano vestiti di ricambio. Cercavano tutti i loro figli.

In un primo momento la notizia dell’agguato è stata accolta da una muta indignazione, soprattutto perché le informazioni che arrivavano erano confuse. Per giorni sono circolate cifre contraddittorie sugli studenti scomparsi. I mezzi d’informazione nazionali e internazionali hanno cominciato a interessarsi della questione dal 4 ottobre, dopo che la procura ha annunciato di aver scoperto la prima di una serie di fosse comuni alla periferia di Iguala. Quando gli antropologi forensi hanno confermato che il primo dei trenta corpi trovati carbonizzati non era di uno studente di Ayotzinapa, la rabbia ha preso il sopravvento. A ottobre ci sono state manifestazioni e presidiin tutto il paese. A Chilpancingo, la capitale dello stato di Guerrero, gli studenti della scuola rurale hanno rotto le finestre e incendiato gli edifici del governo statale. A Iguala i manifestanti hanno saccheggiato il comune.

Sequestro a tempo

Anche se non è stato un evento isolato né il peggior massacro degli ultimi anni, quello che è successo il 26 settembre ha colpito profondamente la società messicana. Forse per la ferocia e la brutalità dei fatti, perché le vittime sono studenti, perché gli autori materiali sono soprattutto poliziotti, perché è probabile che dietro l’imboscata ci siano il sindaco di Iguala, sua moglie e il capo della polizia, per il modo in cui il governo ha gestito le indagini o per l’insensibilità mostrata verso le famiglie degli studenti. Qualunque sia la causa (forse è una combinazione di tutte queste ragioni) l’effetto che questa vicenda ha avuto sul paese è enorme. Iguala è diventata sinonimo di trauma collettivo. Il Messico è in lutto, e al centro del dolore ci sono le 43 famiglie sul campo da pallacanestro di Ayotzinapa e la loro straziante richiesta: se li sono presi vivi, li rivogliamo vivi.

Ogni anno 140 nuovi studenti entrano nella scuola maschile rurale per maestri di Ayotzinapa. Gli studenti provengono da alcuni dei villaggi più poveri del mondo, dove di solito la scuola elementare è una stanza di paglia e fango senza elettricità né acqua corrente. Ma non c’è futuro neanche per i ragazzi più volenterosi: molti sono destinati a entrare nel narcotraffico o ad attraversare il deserto dell’Arizona per lavorare come braccianti in California o come lavapiatti a Chicago. La scuola di Ayotzinapa offre la possibilità di una professione. La retta, il vitto e l’alloggio sono gratuiti, e il governo statale paga 50 pesos (3 euro) al giorno per studente per garantire una dieta a base di uova, riso e fagioli. Gli studenti si occupano delle pulizie e della mensa. Le camere dei ragazzi che frequentano il primo anno sono scatole di cemento senza finestre né mobili. In ogni stanza vivono al massimo otto studenti, che di notte dormono su cartoni e coperte. Alcuni attaccano una cassetta al muro e la usano come comodino.

Le scuole rurali per maestri furono create dopo la rivoluzione messicana per promuovere l’alfabetizzazione nelle campagne. A metà del novecento ce n’erano trentasei. Nel 1969 il governo federale chiuse vari istituti e oggi ne restano solo quattordici. Quella di Ayotzinapa fu fondata nel 1926, e come tutte le scuole rurali per maestri ha una lunga tradizione di movimenti studenteschi di sinistra. I murales della scuola non ritraggono solo rivoluzionari di fama internazionale come Che Guevara o il subcomandante Marcos, ma anche leader guerriglieri degli anni settanta come Lucio Cabañas Barrientos e Genaro Vázquez Rojas, entrambi ex studenti di Ayotzinapa. Alcuni commemorano due studenti uccisi dalla polizia nel 2011 durante una protesta per ottenere più risorse per la scuola.

Una delle “attività” più comuni tra gli studenti è il sequestro degli autobus. Il tirocinio è fondamentale per il percorso di studi, ma la scuola non ha molti mezzi di trasporto per accompagnare gli studenti nei vari istituti. All’inizio di settembre aveva due autobus, due furgoncini e una camionetta. Così quando c’è bisogno di un mezzo di trasporto, gli studenti vanno al terminal più vicino o bloccano una strada, fermano un autobus e informano l’autista e i passeggeri che il veicolo sarà usato “a fini didattici dalla scuola di Ayotzinapa”. Ormai è diventata un’abitudine.

I funzionari del governo condannano le azioni degli studenti e li accusano di essere dei ladri. Gli studenti sostengono che non si tratta di furti perché arrivano sempre a “un accordo” che prevede un pagamento. Gli autisti infatti non abbandonano i loro mezzi: a volte dopo aver raggiunto una scuola si accampano lì e ricevono da mangiare per settimane e a volte anche mesi. I blocchi delle autostrade, invece, di solito avvengono ai caselli: gli autisti, circondati, tendono a “devolvere” l’equivalente del pedaggio al fondo trasporti della scuola rurale. Nessuna di queste tattiche è esclusiva di Ayotzinapa, ma qui sono parte integrante del funzionamento della scuola.