L’Interpol fu fondata nel 1923 , soprattutto per evitare che qualcuno commettesse un crimine in uno stato e si rifugiasse in un altro senza rischiare l’arresto. Già in passato l’istituzione è stata usata per fini distorti da alcuni regimi. Nel 1938 i nazisti rimossero il presidente dell’Interpol e trasferirono la sede a Berlino. Gran parte dei paesi che ne facevano parte ritirarono la propria adesione, e l’istituzione smise di esistere come organizzazione internazionale fino alla fine della seconda guerra mondiale.

Tuttavia le autorità per l’immigrazione degli Stati Uniti non hanno condiviso questa tesi. Il dipartimento per la sicurezza nazionale ha ritenuto che Kharis fosse “a rischio di fuga” e nel 2017 lo ha arrestato a San Francisco. Kharis ha passato i quindici mesi successivi nei penitenziari della California.

Nella sua testimonianza Bromund ha scritto che l’arresto non dimostra che Kharis abbia commesso un crimine, “ma solo che la Federazione russa ha compilato correttamente un modulo dell’Interpol”. L’Interpol non ha voluto commentare la vicenda di Kharis, limitandosi a confermare che è ricercato.

Ted Bromund, un testimone coinvolto in qualità di esperto nel procedimento a suo carico negli Stati Uniti (è uno specialista di affari internazionali per il think tank statunitense di destra Heritage Foundation) ha dedicato intere giornate all’analisi dei documenti, convincendosi che le accuse fossero prive di fondamento. Secondo lui, era l’ennesimo tentativo da parte dei russi di strumentalizzare l’Interpol con richieste infondate di arresto nei confronti dei suoi cittadini. Secondo l’organizzazione statunitense per i diritti umani Freedom House, la Russia è responsabile del 38 per cento di tutti i red notice (avvisi rossi) dell’Interpol, un’allerta internazionale inviata alla polizia di tutto il mondo.

Speranza vana Kharis era finito nel mirino delle autorità russe quando gestiva una grande impresa edilizia nel paese. Nel 2010 la sua società, Zao Rosdorsnabzhenie, aveva ottenuto un appalto governativo per restaurare i cantieri navali nella città di Vladivostok, nella punta orientale della Russia. In quel periodo il suo socio in affari, Igor Borbot, gli aveva confessato che alcuni funzionari di alto livello si appropriavano indebitamente dei fondi destinati al progetto.

Kharis, 46 anni, era esterrefatto. Tutto quello che sapeva dell’Interpol e della sua ricerca dei criminali più pericolosi del mondo lo aveva preso da romanzi e film. Cercò di rassicurarsi pensando che tutto sarebbe andato bene, che era solo una manovra intimidatoria delle autorità russe. Di sicuro la più grande organizzazione mondiale di polizia non aveva motivo per scatenare una caccia contro di lui.

Un giorno del 2015, scorrendo tra le varie notizie Alexey Kharis, un imprenditore residente in California e padre di due bambini, si imbatté in un annuncio sconvolgente: la Russia avrebbe presentato una richiesta di arresto globale a suo carico all’Organizzazione internazionale della polizia criminale, meglio nota come Interpol.

Il tentativo di manipolare l’Interpol è una caratteristica della repressione internazionale con cui i governi cercano di estendere il loro raggio d’azione all’estero per mettere a tacere o colpire gli oppositori. Le tattiche impiegate in questo processo comprendono l’omicidio, l’avvelenamento e lo smembramento a fini di ricatto, nonché l’intercettazione dei telefoni e le minacce rivolte ai familiari rimasti in patria. I metodi variano, ma l’obiettivo è mandare un messaggio intimidatorio in un’era di spostamenti globali: puoi anche lasciare il paese, ma troveremo il modo di punirti.

Parallelamente alla crescita dell’elenco dei ricercati, gli esperti di diritto internazionale riferiscono che è in atto un fenomeno allarmante: alcuni governi usano l’Interpol per mettere in atto vendette politiche, prendendo di mira espatriati tra cui oppositori politici, attivisti e rifugiati. Non esiste una stima su quanti dei 66mila ricercati siano presi di mira per fini politici. Inoltre l’Interpol non pubblica i dati sulle richieste respinte. In ogni caso diversi studi, tra cui quelli condotti dal congresso degli Stati Uniti, dal parlamento europeo e da numerosi accademici, hanno documentato l’uso improprio dell’Interpol negli ultimi anni. “Non ci sono dubbi sul fatto che il numero di avvisi rossi ingiustificati stia crescendo”, sottolinea Bromund.

Tra le “vittime” delle allerte rosse dell’Interpol troviamo Osama bin Laden e Saadi Gheddafi, figlio dell’ex dittatore libico. In un’epoca in cui i criminali si spostano continuamente in un mondo sempre più interconnesso e gli attacchi terroristici aumentano, il riscorso ai sistemi dell’Interpol si è intensificato. Negli ultimi vent’anni i red notice sono decuplicati, passando dai 1.200 del 2000 ai quasi 12mila nel 2020.

Toby Cadman, avvocato britannico che si occupa di crimini di guerra legati alla Siria, ha rilasciato una dichiarazione in risposta alla decisione dell’Interpol: “I sistemi dell’Interpol sono pochi chiari. Non esiste supervisione né responsabilità, e i governi come quello siriano ne hanno abusato ripetutamente. Ottenere un avviso rosso è semplice. Non bisogna fornire molte informazioni. L’Interpol subisce gli effetti di una carenza di fondi e di personale. Allo stesso tempo ottenere la cancellazione di un avviso rosso, anche in paesi europei come il Regno Unito o i Paesi bassi, può essere un processo lento e difficile”.

Il destino di un individuo soggetto a un avviso rosso può variare parecchio. Alcuni paesi considerano gli avvisi rossi come un sistema di allerta, mentre altri li usano come mandati d’arresto, incarcerando il soggetto o collaborando alle procedure di estradizione. Il soggetto può subire il congelamento dei beni, la confisca del passaporto e restrizioni al movimento, per non parlare del danno alla reputazione dovuto al fatto di essere additato come criminale internazionale.

Alcuni scoprono di essere ricercati dall’Interpol quando attraversano un confine. A Hakeem al Araibi, calciatore del Bahrein e rifugiato politico in Australia, è accaduto durante la luna di miele in Thailandia, nel 2018. Al Araibi è stato arrestato insieme alla moglie dopo che il governo del Bahrein ha diffuso un avviso dell’Interpol con l’accusa di vandalismo. (Il calciatore aveva lasciato il Bahrein dopo che gli atleti che avevano partecipato alle proteste per la democrazia erano stati arrestati, picchiati e presumibilmente torturati durante la detenzione). L’Interpol ha revocato l’avviso quando le autorità australiane hanno fatto presente lo status di rifugiato di Al Arabi, ma il calciatore ha comunque trascorso 76 giorni in un carcere tailandese.

Un altro attivista politico perseguito all’estero attraverso l’avviso rosso dell’Interpol è Petr Silaev, ambientalista e antifascista russo accusato di “vandalismo” dopo aver manifestato nel 2010 contro il progetto di un’autostrada che avrebbe dovuto attraversare la foresta di Khimki, poco lontano da Mosca. Silaev ha lasciato il paese quando le autorità russe hanno iniziato ad arrestare altri manifestanti, e ha ottenuto asilo politico in Finlandia. Nel 2012, però, è stato arrestato in Spagna a causa di un’allerta dell’Interpol, e detenuto in un carcere di massima sicurezza. Per mesi ha lottato contro l’estradizione in Russia.

L’organizzazione per i diritti umani Fair Trials sottolinea che la decisione dell’Interpol ha esposto Silaev al rischio di un arresto in qualsiasi occasione in cui avesse attraversato un confine, e ha chiesto all’organizzazione di giustificare la propria decisione e di “chiarire se stia aiutando la Russia a perseguire altre persone sparse per il mondo con l’accusa di vandalismo”.

Nel Regno Unito Benny Wenda, leader separatista di Papua Occidentale fuggito di prigione in Indonesia e riconosciuto come rifugiato politico, ha avuto un avviso rosso motivato politicamente ed emesso dall’Indonesia. In seguito l’avviso è stato cancellato.

“Bisogna evitare di strumentalizzare le istituzioni internazionali come l’Interpol per questo genere di scopi”, ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo che uno scrittore tedesco nato in Turchia, Doğan Akhanlı, è stato arrestato nel 2017 mentre si trovava in Spagna a causa di un avviso dell’Interpol.

Ciononostante appena tre mesi fa le autorità marocchine hanno arrestato l’attivista uiguro Yidiresi Aishan dopo una richiesta di estradizione da parte della Cina. In seguito l’Interpol ha cancellato l’avviso rosso a carico di Aishan, ma l’uomo continua a rischiare di essere deportato in Cina. A settembre Makary Malachowski, attivista e oppositore bielorusso fuggito in Polonia, è stato arrestato a Varsavia dopo un avviso rosso emesso dal governo di Alexander Lukashenko.

“Queste persone presumono che nessuno gli creda, perché quello che gli è accaduto è folle”, sottolinea Michelle Estlund, avvocata della Florida che rappresenta persone ingiustamente accusate e ricercate dall’Interpol.

Estlund ha cominciato ad aiutare persone prese di mira dall’Interpol dodici anni fa, quando è stata contattata da una donna venezuelana accusata di frode. Inizialmente Estlund aveva rifiutato l’incarico, ma da quel momento ha lavorato a casi di persone colpite dagli avvisi rossi, dalla Russia all’Ecuador. Ancora oggi è sconvolta da quanto la legge possa essere strumentalizzata.

La diffusione delle piattaforme online ha permesso ai dissidenti di criticare i governi, ma sta anche alimentando il desiderio delle autorità di mettere a tacere le voci degli oppositori, spiega Estlund.

Crimini finanziari

Lo statuto dell’Interpol vieta l’uso delle sue risorse a fini politici. Nel 2015 l’istituzione ha annunciato che avrebbe cancellato ogni avviso rosso nel caso in cui la persona fosse stata riconosciuta come rifugiato. L’operato dell’Interpol, inoltre, dev’essere in linea con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che prevede un processo equo e la garanzia delle libertà di espressione, e vieta gli arresti arbitrari. L’Interpol sostiene di analizzare accuratamente ogni richiesta. Ma allora com’è possibile che un’organizzazione con simili strumenti di controllo possa agire in modo così discutibile?

L’analisi delle richieste d’arresto problematiche spetta a una squadra specializzata che lavora nella sede di Lione, inaugurata nel 2016. La Turchia riferisce che l’Interpol ha respinto 773 richieste di arresto per l’accusa di legami con il movimento Hizmet, guidato dal religioso turco residente negli Stati Uniti Fethullah Gülen (l’Interpol ha confermato che i rifiuti sono stati più di 700). Il governo Turco considera il movimento Gülen un’organizzazione terrorista responsabile per il fallito colpo di stato del 2016, e ha accusato l’Interpol di non averlo perseguito adeguatamente. Secondo alcune fonti Ankara avrebbe cercato di segnalare fino a 60mila nomi all’Interpol, anche attraverso l’archivio dei passaporti rubati. L’organizzazione ha smentito.