Negli scantinati e nelle aziende di chi estrae bitcoin in Italia

In ogni caso, è con la firma di Nakamoto che nel 2008 compare per la prima volta su internet il progetto che parla di bitcoin e blockchain, il registro online dove sono annotati e convalidati i passaggi di moneta virtuale tra gli utenti. Questa rete è tenuta in piedi da Uggetti e dagli altri miners (minatori), che con i loro macchinari approvano le transazioni (mining) e sono ricompensati in bitcoin. All’inizio del 2013 un bitcoin valeva 15 dollari. A dicembre del 2017, 20mila. Il numero totale di bitcoin da estrarre è stato fissato da Nakamoto in 21 milioni , finora ne sono stati estratti 17 milioni.

Una scala in pietra scende verso un ambiente buio, passo dopo passo c’è sempre più rumore. C’è una piccola porta e Daniele Uggetti mi invita a entrare: “Benvenuto nella mia miniera”. Le pareti sono ricoperte da pannelli per l’isolamento acustico, e qua e là compaiono scatoloni di schede video. Ci facciamo strada tra spazi bassi e stretti, mentre la temperatura sale. “Ecco i miei gioielli”, dice Uggetti. Sul parquet ci sono due computer per l’estrazione delle criptovalute, mentre un terzo è su un ripiano. Le luci al neon dei computer creano fasci di luce colorati. Per camminare bisogna fare lo slalom tra cavi e fili elettrici. Fa molto caldo, sembra di stare davanti al bocchettone di un riscaldamento e le parole vengono coperte da un’orchestra di ventole in funzione.

Per Uggetti non è solo una scommessa. “Il mio è un lavoro a tutti gli effetti”, dice. “Senza i miners, la blockchain non servirebbe a nulla. Sostituiamo il ruolo della banca, siamo l’organo fiduciario”, aggiunge. I suoi computer valgono migliaia di euro. Per ottenere nuove monete virtuali, devono risolvere complicati algoritmi, che richiedono una potenza di calcolo enorme. “Una volta, in dieci giorni, abbiamo estratto criptovalute per un valore di cinquemila euro. Erano BitTube, una moneta che è andata molto bene”, dice. “Grazie a risultati come questi, possiamo dire di essere già rientrati dall’investimento fatto in macchinari e di essere diventati più bravi nella scelta delle monete e dei tempi in cui estrarle”.

Uggetti è solo uno dei tanti miners italiani. “Nei gruppi su internet che frequento saremo diecimila”, dice, “e tra loro, almeno un 30 per cento estrae criptovalute”. Pagine come Hardcore miners Italia o Cryptalia, creata da Uggetti e dai suoi soci, raccolgono i messaggi di queste persone. C’è chi chiede spiegazioni su un crollo del valore di bitcoin e chi posta foto delle sue nuove ventole per i computer. C’è anche una persona che vuole avere informazioni su come estrarre bitcoin con lo smartphone.

Per molti, è un passatempo. Per altri, invece, l’estrazione di criptovalute è la risposta a problemi più urgenti.

La crisi

Uggetti lavorava per alcune aziende di moda. Guadagnava bene, ma era insoddisfatto. “Superati i trent’anni, mi sono reso conto di non voler passare il resto della vita chiuso in ufficio, senza alcuna prospettiva di crescita professionale”, spiega. “Dopo che ti senti dire dai tuoi superiori che non devi pensare, ma eseguire in silenzio, capisci che quel mondo non fa per te”. Oggi sta lasciando il suo lavoro e si dedica a tempo pieno alla nuova attività.

Il mondo delle criptovalute, in certi casi, sta diventando una via di fuga dal precariato. In Corea del Sud il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 10 per cento e la metà dei giovani nati negli anni ottanta non crede di poter stare meglio dei propri genitori. Le monete virtuali sono diventate l’ancora di salvataggio, o almeno un miraggio. Il won, la valuta coreana, è la terza moneta più scambiata con bitcoin. Anche in Uganda si registra un trend simile. Il tasso di povertà nazionale ha superato il 20 per cento, e i giovani di Kampala fanno sempre più fatica a trovare lavoro. Investire i pochi risparmi in criptovalute diventa una forma di resistenza economica.