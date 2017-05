A Nicotera è scoppiata la rivolta dell’acqua

Alle otto del mattino c’è già una discreta folla sulla piazza della Marina di Nicotera, provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Donne, uomini, vecchi e giovani. “Siamo stufi di promesse non mantenute”, dicono. “L’acqua è inquinata, il mare è sporco. Viviamo di turismo, ma il mare d’estate è una fogna”. Circolano ciambelle e thermos di caffè. Una bimba di pochi mesi sorride, coccolata da tutti.

“Protestiamo perché le istituzioni sono latitanti”, dice Pasquale Pagano, medico del presidio pubblico di Nicotera. “L’estate scorsa le autorità regionali hanno preso degli impegni, poi non è successo nulla”. Due pullman noleggiati per l’occasione sono in attesa: è il 31 gennaio, un comitato di cittadini ha deciso di partire per una “manifestazione non autorizzata” a Catanzaro. “Non abbiamo altro modo per farci ascoltare”, dice Pagano.

Nicotera, 6.300 abitanti, ha un problema con l’acqua. Il problema ha diverse facce, ma la prima è che dai rubinetti esce acqua inquinata. Un’ordinanza comunale in vigore dall’ottobre del 2014 ne vieta “l’utilizzo al consumo umano”: bere, cucinare, lavarsi i denti. L’ordinanza riguarda in particolare alcune frazioni, tra cui Marina, poco meno di un migliaio d’abitanti d’inverno e il triplo d’estate.

Del resto qui molti avevano già cominciato a usare acqua minerale per cucinare, ancora prima che le analisi dell’Azienda sanitaria provinciale certificassero la presenza, tra l’altro, di manganese in quantità 50 volte superiori ai limiti di legge. Il divieto resta in vigore da allora. “Fino a successive verifiche”, diceva l’ordinanza firmata dal sindaco dell’epoca: sono passati due anni e mezzo. Sembra incredibile.

Il movimento 14 luglio

Il problema del resto non riguarda solo Nicotera, perché lo stesso acquedotto serve altri comuni, Ioppolo, Ricadi, fino a Tropea: la “costa degli dei”, una delle zone più rinomate del litorale tirrenico calabrese, lo sperone formato dal monte Poro. Nicotera è un piccolo borgo alla fine dello sperone, affacciato sulla piana di Rosarno-Gioia Tauro: da un lato le scogliere, dall’altro le coltivazioni dove migliaia di braccianti perlopiù africani reggono l’economia degli agrumi. All’orizzonte le gigantesche gru del porto.

“Paghiamo la bolletta dell’acqua ma dobbiamo comprare le bottiglie di minerale”, s’indigna la signora Francesca Iannizzi sulla piazza di Nicotera Marina. La protesta qui è esplosa l’estate scorsa, quando ormai dai rubinetti usciva un liquido scuro, marrone. “Gli abitanti erano esasperati. Il 14 luglio negozi, bar, lidi balneari, tutti gli esercizi commerciali della frazione Marina hanno chiuso per protesta”, racconta Arturo Lavorato, attivista di questo movimento di cittadini che ormai si chiama “movimento 14 luglio”.