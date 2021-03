Fariba Karimi ha capito che qualcosa non andava quando la cassa di un supermercato ha rifiutato la sua carta bancomat. “Ho pensato che fosse un difetto momentaneo della rete, ma è successo lo stesso in un altro negozio”, spiega. “Poi ho visto che non potevo entrare nel mio home banking. Ho chiamato la filiale della banca Ing dove avevo il conto corrente, ma non rispondevano: erano i primi giorni della pandemia, marzo 2020, una voce diceva di chiamare l’ufficio centrale a Milano”. All’ennesima telefonata, Karimi ha scoperto che il suo conto corrente era stato chiuso, ma nessuno aveva saputo dirle un motivo preciso. “Eravamo in pieno lockdown e d’improvviso non potevo né ritirare contanti né pagare la spesa”.

Perché? Karimi continua a chiederselo. “Vivo in Italia da poco più di dieci anni”, spiega. Ha studiato all’accademia di belle arti a Roma; è titolare di un permesso di soggiorno illimitato, ha un lavoro. Aveva aperto quel conto corrente sette anni fa: “Pago le tasse e non ho mai fatto nulla di irregolare”. Insomma: non c’era un motivo apparente per quel conto chiuso d’autorità, senza neppure un preavviso (una lettera formale le è arrivata un mese dopo). “Mi sono sentita trattata come uno zero”, dice, “e solo perché sono iraniana”.

Il suo non è un caso isolato. Secondo l’Istat i cittadini iraniani residenti in Italia sono poco più di dodicimila. Negli ultimi due o tre anni molti di loro si sono visti chiudere i conti correnti bancari. Tra le comunità straniere la loro è una delle più piccole, ma anche una delle più benestanti e inserite. Ci sono studenti, professionisti, artisti, commercianti, imprenditori, residenti di vecchissima data e nuove generazioni di studenti universitari. E c’è chi dopo gli studi ha deciso di restare. Come Mahsa Razavi, che nel 2009 ha cominciato la specializzazione all’accademia di belle arti a Roma: “Durante i corsi avevo partecipato a un simposio sulla scultura con il travertino e poi ho fatto il tirocinio lavorando al restauro delle statue del Bernini e della sua scuola in piazza San Pietro”, ricorda. In seguito ha continuato con il restauro, e allo stesso tempo lavora alle proprie creazioni. “Abito qui da dodici anni. Ho un lavoro, pago le tasse. Mi sento quasi italiana. Poi un giorno, alla fine del 2020, mi arriva una lettera dalla UniCredit che annuncia la chiusura del mio conto corrente. Il direttore della filiale sembrava dispiaciuto, ma erano ordini dall’alto”.

Le non risposte delle banche

Qualcosa di simile è capitato anche a Shahrzad Baradaran, che ha studiato architettura e si è specializzata in disegno di interni ed esterni. “Ho il permesso di soggiorno illimitato, lavoro, fatturo. Dieci anni fa avevo aperto un conto corrente a banca Intesa; su quel conto ricevevo i compensi e pagavo le mie tasse all’agenzia delle entrate. Poi nell’ottobre 2019, senza nessuna spiegazione, l’hanno chiuso”.

Le storie si somigliano, le banche coinvolte sono diverse. Ogni singolo caso può dipendere da circostanze personali, ma quando i casi sono decine, o centinaia, diventa una questione collettiva: per quale motivo alcune banche chiudono unilateralmente i conti correnti intestati a cittadini iraniani residenti in Italia? “All’inizio va tutto bene. Poi, quando sentono nominare la nazionalità iraniana, si blocca tutto”, osserva Mahsa Razavi: “È una discriminazione”.

Discriminazione? La Ing nega. La banca “non discrimina in base alle nazionalità o alla provenienza geografica, né in base ad altri criteri quali razza, religione o altro”, risponde Silvia Colombo, responsabile delle relazioni pubbliche dell’istituto in Italia. La chiusure unilaterale, precisa in un messaggio scritto, rientra nella “normale prassi di una banca prevista dall’articolo dieci - sezione I del contratto unico che regola il rapporto di conto corrente”.

Molte delle testimonianze raccolte per questo articolo riguardano proprio la Ing, banca olandese che ha cominciato a operare in Italia nel decennio scorso. “Nel 2012 cercavano nuovi clienti e offrivano facilitazioni mirate agli stranieri residenti”, ricorda Rouzbeh Rafie. Allora era uno studente arrivato da poco in Italia. Aveva aperto un conto e poi, nell’autunno 2017, la solita storia: “La carta bancomat mi era stata bloccata. La mia filiale non ne sapeva nulla e me ne ha dato uno nuovo, ma dopo due giorni era di nuovo bloccato. Infine l’ufficio centrale ha detto che una banca può chiudere un conto quando vuole e non è tenuta a dare spiegazioni”. Nello stesso periodo sul forum dei clienti della Ing molti raccontavano storie simili.