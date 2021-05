Una parete della camera da letto è verde. “L’abbiamo schiarita ma resta brutta”, scherza Giacomo Brocchetti, cuoco romano di quarant’anni. Nell’ingresso sono poggiate alcune scatole di cartone. Brocchetti e la compagna, Lea Lutzer, si stanno preparando per andarsene via di casa. “Il 20 gennaio 2020 ho lasciato il lavoro in un ristorante al Colosseo e ho fatto un mese di prova al Madeiterraneo, con la prospettiva di essere assunto”. Su una terrazza tra le cupole di Roma, il ristorante Madeiterraneo era frequentato da facoltosi turisti stranieri. Con uno chef stellato e dodici cuochi, contava quattrocento coperti al giorno. Brocchetti avrebbe guadagnato duemila euro al mese. “Finita la prova è scoppiata la pandemia e abbiamo dovuto chiudere tutto. I frigoriferi erano ancora pieni. E io non sono stato assunto”. Se non fosse stato per i risparmi della compagna, che lavora in un albergo ed è in cassa integrazione, dal marzo 2020 non avrebbero saputo come pagare l’affitto di 600 euro al mese.

Da disoccupato Brocchetti ha cominciato a fare volontariato in una mensa della Caritas. “Preparavamo cinquecento pasti al giorno”. Nel settembre 2020 è arrivato il reddito d’emergenza, tre rate da 400 euro. A dicembre ha chiesto il reddito di cittadinanza: “Mi hanno dato 123 euro, poi 47 al mese. Non capisco il calcolo, eppure il contratto d’affitto era allegato alla richiesta”. Tra gli annunci di lavoro a cui la coppia ha risposto c’è stato quello di una sociologa che aveva messo su un progetto per intervistare alcune delle ottomila persone senza fissa dimora a Roma. “Parlando con loro ho ridimensionato i miei problemi”, dice Brocchetti. Un aiuto gli sarebbe potuto arrivare dal contributo straordinario all’affitto, stanziato dal governo e reso disponibile ai comuni attraverso le regioni: nel 2020 Roma ha ricevuto due stanziamenti per un totale di 27 milioni di euro (più tredici milioni non spesi dell’’anno precedente). Ad aprile 2020 Brocchetti ha fatto domanda: “Ma non ho mai avuto risposta”.

Oggi, le persone come lui e Lutzer che hanno difficoltà a pagare il canone sono il 40 per cento tra quelle che abitano in affitto, mentre il numero di sfratti sembra destinato a segnare un record storico. Dal 2008 sono aumentati costantemente fino al 2016, quando le richieste di esecuzione hanno toccato quota 160mila, a fronte di 35mila provvedimenti realmente eseguiti. Da quell’anno c’era stata una leggera diminuzione, ma adesso la prospettiva è drammatica. Nell’aprile 2020 era stato disposto il blocco. Di proroga in proroga, la scadenza è stata fissata per il 1 luglio e riguarda più di 80mila provvedimenti emessi prima del gennaio 2020. Per quelli emessi dal 28 febbraio 2020 la scadenza è il 30 settembre 2021, mentre per quelli emessi dal 1 ottobre 2020 si va al 31 dicembre 2021. È una notizia positiva, che però serve solo a rimandare il problema e non a risolverlo.

Ristori e fallimenti

Nel maggio 2020 il comune di Roma ha ricevuto quasi 50mila domande per il contributo all’affitto. Dati alla mano, lo ha richiesto un terzo di quanti abitano in affitto privato. I primi assegni sono partiti ad agosto: 245 euro a famiglia. Il comune ha diviso lo stanziamento iniziale per il numero di richieste ricevute. A dicembre, quando metà delle domande non era neanche stata valutata, Brocchetti ha disdetto il contratto d’affitto. Il deposito cauzionale avrebbe coperto gli ultimi due mesi. “I proprietari, che credo siano in pensione, hanno rifiutato di ridurre il canone. Non hanno capito minimamente la nostra situazione”. Brocchetti è in partenza per la stagione di lavoro estiva in Sardegna. Lutzer si appoggerà da amici al Pigneto.

Lì vicino, nel quartiere di Tor Pignattara, il proprietario di casa di Irene Aurora Paci, un fotografo freelance con tre figli, non ha invece esitato a ridurle l’affitto da marzo ad agosto del 2020. Paci, 28 anni e una laurea in filosofia, abita con due coinquilini e lavora nel settore culturale tra l’Italia e la Francia. “Quando è scoppiata la pandemia ero appena rientrata, non stavo lavorando e non avevo risparmi. Uno dei miei coinquilini faceva le pulizie nelle case vacanza e non ha più lavorato. L’altro faceva l’assistente educativo, ma ha avuto problemi di salute e ha lasciato tutto per tornare dai genitori. Insomma, non potevamo pagare”.