Nel luglio 2020, con il varo del piano Next generation Eu, l’Europa ha voltato pagina rispetto alle politiche d’austerità seguite alla crisi del 2008, e ha messo sul piatto 750 miliardi di euro, che vanno aggiunti ai fondi nazionali “liberati” dalle clausole del patto di stabilità e crescita. L’Italia, sia per entità delle perdite sia per debolezza strutturale, è tra le principali beneficiare di questi soldi, con 191,5 miliardi di euro di qui al 2026 (122,6 in prestiti e 68,9 in trasferimenti a fondo perduto). Come saranno spesi, e in che modo riusciranno a sanare quelle debolezze strutturali che ci hanno esposto più di altri alla crisi pandemica, sono le vere domande.

L’impalcatura l’ha messa la stessa Commissione europea, dando i titoli e le condizioni: in particolare, che si tratti di investimenti e non di spese correnti; che gli investimenti vadano per la maggior parte all’ambiente e al digitale; e che siano accompagnati da riforme di sistema. Ma il contenuto – al quale non a caso guardano con apprensione da Bruxelles e da tutte le capitali europee – è tutto nostro.

Il rischio era, ed è, quello di riempire le nuove botti di vino vecchio e scadente, un po’ per le pressioni e le richieste di tutto l’arco politico chiamato a sostenere il governo, un po’ per le parallele pressioni dei loro grandi e piccoli elettori, un po’ per forza di inerzia. Rischio sventato? È ancora presto per dirlo, ma una lettura delle 337 pagine consegnate dal governo al parlamento (prima dell’invio alla Commissione europea) può aiutare a rispondere; e a cercare di capire cosa potrà materialmente restare, nell’Italia del 2026, dell’inondazione di parole e numeri raggruppate nelle sei missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

La premessa

Firmata da Mario Draghi, ricalca lo stile delle considerazioni finali che chiudono le relazioni annuali della Banca d’Italia (della quale Draghi è stato governatore dal 2006 al 2011). Mette in fila i problemi strutturali dell’economia italiana, che sono stati aggravati ma certo non causati dalla pandemia. Alcuni numeri su tutti: “Tra il 1999 e il 2019, il pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9 per cento. Nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna l’aumento è stato rispettivamente del 30,2, del 32,4 e 43,6 per cento”. Altri divari, rilevanti, sono poi elencati così: il tasso di povertà assoluta, arrivato a sfiorare il 10 per cento della popolazione; il gran numero di giovani che non lavorano e non studiano; l’occupazione femminile al 53,8 per cento; la bassa produttività. Ma anche la fragilità del territorio, più esposto di altri alle conseguenze del cambiamento climatico, e il calo degli investimenti pubblici e privati.

Tutti problemi che rischiano di condannare il paese a un futuro di crescita bassa, che però non è un destino ineluttabile, scrive Draghi ricordando i fasti del miracolo economico degli anni cinquanta. Segue l’intenzione di richiedere il massimo delle risorse del fondo messo a disposizione dall’Unione europea, sia i trasferimenti sia i prestiti; la garanzia del fatto che il 40 per cento delle risorse andranno al Mezzogiorno; e l’elenco delle quattro riforme di “contesto” che dovranno accompagnare il piano: pubblica amministrazione, giustizia – “in media sono necessari oltre 500 giorni per concludere un procedimento civile in primo grado” –, semplificazione legislativa e concorrenza. Alle quali si aggiunge, fuori dal Pnrr, la riforma fiscale da cominciare a discutere a luglio.

Il piano

È articolato in sei missioni e quattordici componenti. Le missioni sono in linea con quelle richieste dalle indicazioni di Bruxelles: digitalizzazione, transizione verde, mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute. Per ognuna di queste, alle sostanziose risorse del Pnrr si aggiungono altri finanziamenti: quelli del React Eu e un fondo complementare messo a disposizione dal bilancio italiano. Il tutto porta l’ammontare finale degli investimenti a 235,14 miliardi di euro, dal 2021 al 2026. Priorità trasversali sono il superamento dei divari di genere, tra generazioni e tra territori.