Figli curiosi

Mio figlio unico ha 16 anni. Il sesso ha cominciato a incuriosirlo da piccolo, e con me è sempre stato molto aperto, tanto che il suo interesse per le questioni sessuali mi ha dato molte occasioni per parlargli di salute e consensualità. Da piccolo ha attraversato una fase di travestitismo – in cui più che altro voleva mettersi lo smalto e provare il mascara – e mi sembra di aver affrontato quella situazione abbastanza bene, mentre suo padre ha fatto qualche tentativo di reprimere certi istinti (siamo divorziati, lui si è risposato e ora è meno presente). Questo il contesto. Ho sempre accettato mio figlio per quello che è, facendo del mio meglio per guidarlo ed educarlo. Poi l’anno scorso l’ho sorpreso a tentare di rubare un paio di mutande da donna in un negozio. Non sono una di quelle madri che danno di matto, ma gliele ho fatte rimettere a posto e ho affrontato il discorso. Quando gli ho chiesto perché le aveva rubate, non ha voluto dirmelo. Allora gli ho chiesto: “Le volevi per masturbarti? Per mettertele?”. Mi ha risposto che voleva provarle. Allora gli ho spiegato che, se vuole sperimentare, deve farlo comprando le cose regolarmente, e nell’intimità della sua stanza. Oggi ho trovato nel bucato un reggiseno. Lui dice che non sa di chi sia, né come ci sia finito, ma io non sono nata ieri. Cosa diavolo devo fare? Se lo mando dallo psicologo e viene fuori che ha tendenze transessuali o al travestitismo temo di farlo vergognare. Ma siccome adesso entrano in ballo questioni legali o etiche, preferisco stroncare la cosa sul nascere. Lui è in tutto e per tutto una persona meravigliosa: gentile, intelligente, simpatico, atletico, non si droga. È semplicemente il bambino di sempre, quello curioso del sesso? Oppure sono segni di una qualche deviazione sessuale? Aiutami, ti prego.

Fai un bel respiro, MISSCLEO, oppure due. Fanne quanti te ne servono per ritrovare la tua mamma interiore, quella che non dà di matto. Tuo figlio potrebbe essere travestito o transessuale, oppure lo eccitano i reggiseni e le mutandine perché se li mettono le donne, e lui vuole andare a letto con le donne, non diventarne una (un sacco di ragazzi gay trovano eccitanti i sospensori, ma un ragazzo gay che non ha fatto coming out non può collezionarli senza che sua madre dia di matto).

Non abbiamo modo di sapere se tuo figlio è travestito, transessuale o semplicemente curioso, MISSCLEO, ma è chiaro che sta sperimentando e vuole farlo in privato. Per cui se è vero che potrebbe chiedere un paio di mutande a sua madre dicendole esattamente come intende usarle, lui non vuole chiedere a sua madre un paio di mutandine, né dirle che uso ne fa. Sa che l’hai sempre accettato per come è (ma non fa mai male ricordarglielo), perciò, se è una questione d’identità di genere, devi confidare nel fatto che te lo dirà quando si sentirà pronto. Se invece è un feticismo, può anche darsi che non te lo riveli mai, perché per quale motivo dovrebbe? I gusti sessuali si condividono con gli amanti, non con le madri.

Lasciagli un po’ di libertà, compresa quella di fare i suoi errori. Di tutti i guai che si possono combinare da adolescenti, rubare un paio di mutande non è esattamente sinonimo di carriera criminale. Se il tuo sospetto è che sia entrato di nascosto nello spogliatoio delle femmine per strusciarsi con un reggiseno (esisterà pure un modo più semplice perché un maschio metta le mani su un reggiseno!), ti consiglio di parlargli, e non del “Perché vuoi un reggiseno?”, ma del rischio di farsi beccare, sospendere, espellere o peggio ancora. In giro ci sono troppi pubblici ministeri che cercano scuse per schiaffare addosso agli adolescenti l’etichetta di “molestatori sessuali”, specie nel sud religioso degli Stati Uniti.

La mia sensazione è che tu non abbia a che fare né con un molestatore, né con un ragazzino che rischia di finire nella criminalità organizzata, bensì con un adolescente dai gusti un po’ perversi a cui interessa il sesso e che potrebbe, come milioni di altri uomini, avere un debole per gli indumenti intimi femminili. Devi assolutamente fargli capire che non va bene rubare mutande nei negozi o reggiseni alle compagne di scuola (o alle sorelle, alle amiche, nelle lavanderie automatiche e nei negozi dell’usato) e che se lo beccano possono esserci conseguenze: finire incriminati per furto, farsi sospendere/espellere, rovinare delle amicizie, finire nel mirino di pubblici ministeri bacchettoni (sul serio: viviamo in un paese dove uno come Harvey Weinstein riesce tranquillamente a molestare le donne per decenni, ma c’è chi manda in galera gli adolescenti perché hanno spedito foto di se stessi a fidanzati/fidanzate/fidanzat*).

A parte questo, MISSCLEO, il mio consiglio è quello di farti i cazzi tuoi. Tuo figlio sa che gli vuoi bene, sa che con te può parlare di tutto, e si confiderà con te se e quando sarà pronto. Sempre che, come dicevo, siano cose che sente di doverti confidare.

***