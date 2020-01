Terapie e cuffie

“C’è una bella differenza tra l’autolesionismo e ciò che SCARRED fa con il suo dom in un contesto consensuale, razionale, calibrato e provvisto di parole di sicurezza”, spiega Dune. “Ed è indicativo che nella lettera non dica ‘Oddio, i rapporti d/s sono il mio nuovo autolesionismo!’ No, lei si preoccupa della possibilità di praticare, in modo involontario o inconsapevole, una qualche forma di autolesionismo”.

“Capisco perfettamente ciò che prova SCARRED”, risponde Lina Dune, ideatrice di Ask a sub (askasub.com). “Sei lì che esplori le tue fantasie, e di colpo la cultura di massa interviene con un film o un commento a caldo impreciso che ti guasta la scoperta”.

Sono una 26enne bisessuale con trascorsi di autolesionismo. Da qualche anno il problema non si ripropone più di tanto, ma nel frattempo la mia vita sessuale è molto migliorata. Ho capito di essere abbastanza sottomessa e masochista, e ho trovato uno stupendo partner dominante con cui riesco a esplorare queste fantasie in modo sano e positivo. Ieri sera ho visto il film Secretary, dove Maggie Gyllenhaal interpreta una donna che si fa del male da sola, però smette quando comincia una storia dom/sub con il suo capo. Ovviamente il film ha dei difetti, e non è esattamente il manuale perfetto di una sana relazione bdsm (le dinamiche di potere, la mancanza di consenso, quella bizzarra scena dove lui viene!). Ma io mi sono comunque immedesimata nel personaggio di lei, e ho cominciato a chiedermi per quali ragioni io ricerchi questo tipo di relazione sessuale. Il mio timore è che senza volerlo io stia usando il dolore che ricevo in modo amorevole dal mio partner come surrogato di quello che mi procuravo con le mie cattive abitudini. O per me il bdsm è un modo per contenere i danni? È un paragone che razionalmente si può fare?

Se è vero che il personaggio di fantasia interpretato da Maggie Gyllenhaal smette di farsi del male una volta intrapreso un rapporto dom/sub con il personaggio di fantasia interpretato da James Spader, SCARRED, io, in una storia di fantasia, eviterei di cercare troppi significati. Nel senso che, se il film lasciava intuire un nesso causale tra il rapporto dom/sub intrapreso dalla protagonista e la fine degli atti autolesionistici, non è detto che lo stesso valga per te.

“Quando si tratta di desideri sessuali, la società ci infantilizza, in particolare le donne”, dice Dune. “Il messaggio è: ‘Non sai in cosa ti stai cacciando’, oppure ‘Non capisci l’effetto che ha su di te’. Ma se c’è una cosa sulla quale SCARRED è un’esperta, è proprio se stessa. Non è che con il suo dom lei va in trance – checché vogliano farci credere i film sui rapporti dom/sub – il che vuol dire che è cosciente delle decisioni che prende, e che la sente come una cosa buona e sana. Il corpo in genere non mente, e sono pronta a scommettere che l’autolesionismo non le procurava la stessa sensazione”.

Ma se anche fosse come dici tu – se anche, speriamo di no, per te il bdsm gioioso e consensuale con un’altra persona fosse in qualche modo un surrogato di quell’autolesionismo praticato isolandosi – potrebbe comunque essere un buon segno.

Dune ti consiglia di esplorare le tue emozioni con un terapista di vedute aperte, e io mi unisco a lei. “Per come la vedo io, SCARRED potrebbe essersi praticata da sola una cosiddetta ‘terapia espositiva’, che secondo alcuni psicologi è esattamente il potenziale beneficio di un bdsm concordato e consensuale”, dice Dune. “Esempio: per chi ha paura di sentirsi impotente può essere utile sperimentare l’impotenza a piccole dosi controllate, nel contesto di una situazione bdsm strutturata e consensuale. Guardare negli occhi una paura e quindi riuscire ad allontanarsene spontaneamente con qualche coccola e un breve confronto con il partner può aumentare, e non diminuire, la sensazione di potenza. Se SCARRED riesce a elaborare tutto questo in modo cosciente con un terapista e con il suo Dom, il loro rapporto bdsm può avere un grande potenziale terapeutico, a patto che al suo interno lei si mantenga autonoma’”.

Seguite Lina Dune su Twitter e Instagram.