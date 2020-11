Perché nell’immaginario collettivo il sesso a tre è considerato molto più accettabile del sesso a quattro? Stavo facendo qualche ricerca su Google per trovare cose a quattro, e il primo risultato era un articolo sul sesso a tre in cui si dava per scontato che la gente cercasse sempre la combinazione mff. Mi sembra un po’ eteronormativo, no? Ovviamente non giudico chi vuole fare sesso a tre, ma mi chiedo come mai quello a quattro sia considerato più tabù. Mi piacerebbe sapere come la pensi al riguardo, o se puoi consigliarmi qualche risorsa sul tema. È una cosa a cui, come coppia, ci stiamo avvicinando per la prima volta.

– Willing To Foursome

PS: Siamo grandi fan del tuo lavoro.

Io non credo che l’immaginario collettivo abbia nulla contro il sesso a quattro, WTF, né che sia considerato più tabù del sesso a tre. Penso invece che le cose a tre siano più facili da organizzare di quelle a quattro, e che l’immaginario collettivo rifletta questo aspetto. Pensaci: già trovare due persone che abbiano voglia di scopare tra loro è difficile. Trovarne tre ben assortite – ovvero A che vuole scoparsi B e C, B che vuole scoparsi A e C, C che vuole scoparsi A e B – è più difficile ancora. Aggiungere al mix una persona D rende le dinamiche scoperecce infinitamente più complicate. Il che ovviamente non significa che nel sesso a tre tutti debbano scoparsi tutti, ma quantomeno non devono avere problemi a farlo nelle immediate vicinanze di tutti i presenti.

E se è vero che il sesso a tre è complesso da organizzare e spesso emotivamente insidioso, WTF, non altrettanto vero è che sia poi questo gran tabù. Stando a uno studio sulle fantasie sessuali condotto dal dottor Justin Lehmiller, è anzi in assoluto quella più comune. Dalle sue ricerche risulta che più del 90 per cento degli uomini e quasi il 90 per cento delle donne sogna di fare sesso a tre. Secondo altri studi, invece, circa una persona su cinque l’ha fatto almeno una volta (rivelazione finto-modesta: il sottoscritto ha perso la verginità in un terzetto mmf).

Il sesso a tre è eteronormativo per definizione, nel senso che nasce per realizzare una delle fantasie più comuni del maschio eterosessuale – farlo con due donne - ma a giudicare dalla posta che ricevo, altrettanti terzetti mff servono a soddisfare i desideri omosessuali di donne sposate o fidanzate che hanno da poco (o da molto) scoperto loro bisessualità, e più che eteronormativi sono quindi, diciamo, “bi-friendly” o “bi-esplorativi” (le mie lettere non sono prove scientifiche, ok, ma è quel che ho sottomano.) Aggiungerei che non trovo nulla di sbagliato nel sesso a tre eteronormativo. Gli uomini eterosessuali hanno tutto il diritto di intrattenere e realizzare le loro fantasie sessuali senza essere giudicati, proprio come chiunque altro, sempre che queste fantasie siano realizzate con partner adulti e consenzienti. E se è vero che nella storia dell’umanità sono proprio loro, i maschi eterosessuali, che perlopiù hanno giudicato e condannato chiunque non fosse eterosessuale né maschio, la soluzione non è certo rinfacciargli le loro (tutto sommato generiche) fantasie. È invece giusto pretendere che nessuno debba vergognarsi delle sue, e la fedeltà a questo principio si dimostra astenendosi giudicare chiunque – maschi eterosessuali compresi – voglia realizzare le sue fantasie con altri adulti consenzienti.

Per concludere, WTF, un contesto in cui il sesso a quattro è assai meno tabù e si può anzi definire la norma, esiste: è il circuito dello scambismo, organizzato, prevalentemente eterosessuale e spesso anche del tutto eteronormativo. Se siete una coppia etero e vi interessa esclusivamente il sesso etero (o vi accontentate di quello), combinare cose a quattro può essere più facile a un evento per scambisti – quando si potranno di nuovo organizzare – che con le app da incontri.