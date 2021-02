So che secondo te e altri esperti di sessualità i kink sono una cosa innata di cui non ci si può liberare, ma i miei sono svaniti nel nulla! Da quando ho cominciato a prendere antidepressivi, il rapporto che ho con il mio corpo e le mie reazioni al dolore sono completamente cambiati. Una volta mi piaceva farmi mordere, sculacciare e riempire di lividi, mentre adesso mi fa male e basta. Mi piacevano le umiliazioni, gli sputi, sentirmi ordinare di fare cose zozze, ma adesso tutto questo non mi attrae più. Che succede? Erano davvero dei kink, se a farli svanire è bastata una pillolina? O era il mio modo di affrontare problemi emotivi che adesso non ho più? So che i farmaci mi inibiscono la libido. Che i kink se ne siano andati con lei?

– The Missing Kink

Gli antidepressivi hanno liquidato i tuoi kink esattamente come hanno fatto con la tua libido. Allargando l’inquadratura: se è vero che per alcune persone il bdsm consensuale è di aiuto per affrontare traumi e/o elaborare problemi emotivi – o per elaborare i traumi da cui hanno origine i problemi emotivi – molti amanti del bdsm non hanno traumi sessuali significativi nel loro passato, TNK, o se li hanno – sessuali o di altro tipo – non sono stati quelli a creare e plasmare i loro kink. E benché il bdsm consensuale possa procurare benefici terapeutici a una persona che 1) abbia trascorsi traumatici e 2) sia interessata ai kink, dandole la sensazione di controllare il proprio corpo (anche se temporaneamente il controllo lo cede), non tutti sono in grado di far risalire i propri kink a uno specifico evento traumatico.

E le persone kinky non dovrebbero essere tenute a spiegare con un trauma il piacere che provano a farsi mordere, sculacciare, picchiare, coprire di lividi, legare, eccetera.

“È una lettura che ultimamente si ripropone in tante riflessioni sul benessere psicofisico, quella che il bdsm e i feticismi insoliti siano in fin dei conti accettabili perché aiutano ad affrontare i trascorsi traumatici”, osservava qualche settimana fa la scrittrice e comica Chingy Nea in un articolo sull’inquietante fenomeno della patologizzazione dei kink. “Ciò che ci eccita non deve per forza avere una natura traumatica, essere sintomo di qualche disturbo o trovare legittimazione nella sofferenza. Eccitarsi per le cose strane o perverse che vogliamo fare con altri adulti consenzienti è accettabile per il semplice fatto che è eccitante e divertente”.

Ok, TMK, tornando alla tua domanda: gli antidepressivi – quelle pilloline in grado di alleviare l’angoscia mentale e al tempo stesso cancellare la libido – non guariscono dai kink ma possono inibirli. Cioè, riflettici… se al momento non ti ecciti per via degli antidepressivi… allora non ti eccitano le cose di cui godi quando ti ecciti… perché appunto non ti ecciti… per via degli antidepressivi. Se hai nostalgia della tua libido – e se ti mancano le cose eccitanti, divertenti e perverse che facevi con altri adulti consenzienti – organizzati con il tuo medico per trovare un farmaco diverso, TMK, che attenui la depressione senza affossarti la libido, o un diverso dosaggio del farmaco che stai prendendo, per avere i benefici emotivi senza privarti della libido e dei kink che la accompagnano.

