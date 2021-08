Sono un gay di 24 anni con un fidanzato bisessuale di 31. So da quando ci siamo messi insieme che lui sessualmente ha molta più esperienza di me, ma finora non era stato un problema. Lo scorso weekend ha incontrato i miei per la prima volta, o così pensavamo. Ma a quanto pare dieci anni fa, durante il suo “periodo da zoccola bisessuale” (testuali parole), hanno fatto sesso a tre. Ammetto che nessuno ha fatto niente di sbagliato – erano adulti e consenzienti – e ovviamente nessuno poteva sapere che io e lui in futuro ci saremmo messi insieme. Ma il mio ragazzo si è comunque scopato i miei genitori! Sono sbigottito io, è sbigottito lui, sono sbigottiti i miei genitori, che forse non riuscirò più a guardare in faccia. Ti prego, aiutaci a uscirne!

– I Knew He Was Into Blonds

Sono quasi trent’anni che scrivo Savage Love – trenta a settembre – ed è raro ormai che una lettera mi sorprenda. Ma oggi, dopo aver letto la tua – ed essere rimasto steso per sei ore in una stanza buia con un panno fresco sugli occhi – ho capito alcune cose.

La prima è che riesco ancora a sorprendermi. Di questo ti ringrazio. Secondo, se una coppia di quarantenni con un figlio adolescente in casa fa sesso a tre con dei ventenni (e succede), il rischio – difficile da quantificare ma comunque inaggirabile – che il figlio, una volta cresciuto, finisca per conoscere, scoparsi e perfino innamorarsi di uno dei ventenni con cui i genitori hanno fatto sesso esisterà sempre. Terzo, avendo io contribuito a creare un mondo in cui ci esistono coppie di quarantenni che talora fanno a tre con ventenni bisessuali, IKHWIB, oddio è tutta colpa mia che cosa ho fatto potrete mai perdonarmi.

Chiarito questo, IKHWIB, lo sai chi secondo me dovrebbe intervenire sull’argomento? L’ex sindaca di Minneapolis.

“Se sono riusciti a buttarla sul ridere è un buon segno”, dice Betsy Hodges, sindaca di Minneapolis dal 2014 al 2018. “Potrebbe passare un po’ di tempo prima che riesca di nuovo a guardare il suo fidanzato senza pensare ai genitori che fanno sesso. Non è semplice da affrontare, ma ridere aiuta”.

Può sembrarti bizzarro che a darti consigli sulla vita sessuale sia l’ex sindaca di Minneapolis, IKHWIB, ma è lei che mi ha contattato quando ho postato la tua lettera su Twitter dicendo ai miei follower – e tra questi lei – che l’avrei pubblicata nella rubrica pur senza avere idea di cosa rispondere. Betsy Hodges, invece, lo sapeva con precisione.

“Deve capire se il fidanzato lo merita”, osserva Hodges. “Tutto in realtà dipende dalla forza del legame, che andrà soppesata alla luce di eventuali tensioni tra IKHWIB, fidanzato e genitori. Riusciranno a reggerle? Se qualcuno si sente in colpa (anziché sbigottito) per quanto successo, e non è motivato a lavorarci, o non ha gli strumenti per farlo, finirà male”. L’illustre Betsy Hodges consiglia ai quattro di parlarne tutti insieme,per capire come comportarsi in futuro.

“Parlarne, anche se so che suona orrendo, può servire a pensarci di meno”, spiega Hodges, “specie se riescono a ridere della situazione assurda e imbarazzante in cui sono finiti”.

Puoi ridere anche fino a perdere i sensi, IKHWIB, ma se al tuo fidanzato poi non riesci a succhiarlo perché pensi a tuo padre che fa lo stesso, è anche possibile che tu non la superi. Se guardando tua madre non riesci a non pensarla seduta in faccia al tuo ragazzo, è possibile che non la superi. Se non riesci a farlo venire dentro di te senza pensare a quando è venuto dentro a tuo padre, a tua madre o a entrambi (i 21enni hanno parecchia energia, e tempi di recupero brevissimi), è possibile che tu non la superi. Ma, come dice Hodges, potresti riuscire a pensarci meno.