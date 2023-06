Sono un uomo cisgender pansessuale, eteroaffettivo, poliamoroso e single. Ho avuto relazioni sentimentali serie esclusivamente con donne cis, ma la maggior parte dei miei partner sessuali sono uomini. Siccome con gli uomini faccio il passivo, in genere la gente pensa che sia un gay represso o soffra di “omofobia interiorizzata”. Questo provoca tensioni con le donne che frequento, che a volte non vogliono stare con me perché pensano che “menta a me stesso”. Di recente mi è anche successo che una donna bisessuale mi sputtanasse con varie persone (amici, uomini gay sconosciuti) dicendo che “mi piacciono i maschi” e che sono “bisessuale”. Le ho chiesto diverse volte di smetterla, spiegandole che, se certe definizioni possono essere corrette quando sono in un locale kinky o nello studio del mio medico, spetta a me decidere quando usarle e con chi. E che essendo eteroaffettivo, al di fuori di quegli specifici contesti, non mi identifico né come pansessuale, né come bisessuale. Penso che le etichette “lgbtq” definiscano chi si ama, mentre per me indicano semplicemente il tipo di sesso che mi piace. Per questo motivo con lei ho dovuto chiudere, e quando le ho spiegato il perché non ha ammesso di aver sbagliato. Una parte di me vorrebbe limitarsi a non parlare dei miei altri partner alle donne che frequento, ma so che non posso perché fare sesso con uomini che a loro volta fanno sesso con uomini comporta conseguenze anche per la salute delle mie partner femminili. Come faccio a convincere le donne che rivelare le mie preferenze sessuali senza il mio consenso è sbagliato? Come possono gli uomini come me mantenere la propria privacy sessuale e allo stesso tempo condividere responsabilmente con i partner sessuali le informazioni importanti?

– Pissed About Non-Necessary Erotic Disclosures

La prima frase della tua lettera è la cosa più lgbtq che abbia mai letto in vita mia.

Voglio dire, uno che per definire la sua identità sessuale e il suo orientamento affettivo deve usare sei parole che derivano dal latino, dal greco e da Tumblr – per un totale di ventidue sillabe – di sicuro è un sacco di cose, PANNED, ma etero (due sillabe sole!) certamente no.

Il che non vuol dire che le persone con cui in privato ti sei dichiarato pansessuale – le donne che frequenti – abbiano il diritto di dire ad amici e/o uomini gay a caso che ti piacciono i maschi (cosa vera) o che sei bisessuale (cosa non vera, anche se i profani usano spesso “bisessuale” e “pansessuale” come sinonimi). Se vuoi mantenere la riservatezza sul fatto che ti fai scopare dagli uomini… per quanto si possa mantenere riservata una cosa che si fa in locali pubblici dedicati al sesso… i tuoi partner sessuali preferenziali (maschi) e le tue partner sentimentali preferenziali (femmine) devono rispettare i tuoi desideri e mantenere la riservatezza.

Purtroppo, PANNED, capire a chi si possono affidare le informazioni che un partner ha il diritto di sapere ma che preferiremmo mantenere private non è né facile né scontato. Troppo spesso scopriamo di non poterci fidare solo dopo che qualcuno ha tradito la nostra fiducia. D’altra parte, pretendere l’assoluta riservatezza su un elemento importante di una relazione – dire ai nostri partner che non possono confidarsi con gli amici di cui sentono di potersi fidare (e di cui potrebbero scoprire di non potersi fidare in seguito) – non è né ragionevole né giusto. Il tuo diritto alla privacy non è assoluto, PANNED, ma va bilanciato con la necessità delle donne che frequenti di chiedere consigli, pareri e sguardo critico alle loro (si spera) fidate amiche.

Tornando alla tua identità sessuale e al tuo orientamento affettivo… forse sono stato un po’ ingiusto. Tu non dici di essere etero, PANNED, ma solo di non identificarti come pansessuale o bisessuale al di fuori dei locali kinky e degli studi medici.