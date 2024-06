Il poliamore per me è una novità. Sono una donna cinquantenne eterosessuale che pratica la non monogamia etica e da poco ho riallacciato la mia prima relazione sessuale secondaria con un amico sposato che conosco da tutta la vita. Dopo il college ci eravamo persi, ma lui mi ha ricontattata e abbiamo ripreso i rapporti. È normale voler sapere se lui ha altre partner? Va bene chiederglielo? E come glielo chiedo? Lui me lo ha chiesto direttamente e io gli ho risposto che non ho altri. Invece lui è molto evasivo quando provo a farlo parlare di sé. Preferisce chattare e telefonare in maniera superficiale, e questo per me è fonte di angoscia, dato che mi piace fare delle belle conversazioni approfondite. Gliele ho viste fare con altri, quindi non capisco perché sia tanto restio a farle con me. Sono disposta a chiarire la mia situazione sentimentale quando lui me lo chiede esplicitamente. Però non riesco a intavolare lo stesso argomento con lui. Gli ho fatto presente che mi sembra ci sia uno sbilanciamento di potere, e lui è d’accordo sul fatto che tra noi esista questa dinamica, ma è così e basta. Ci vediamo a stento una volta all’anno perché viviamo in continenti diversi. (I viaggi me li sobbarco io perché sono quella che ha un lavoro flessibile, e sì, anche qui c’è una dinamica di potere, di cui farei anche a meno.) Quelle poche ore insieme mi rimettono al mondo. Abbiamo un’intesa incredibile, e sarebbe un peccato buttarla via, perciò vorrei fare tutto il possibile per costruire qualcosa insieme a lui. Puoi aiutarmi con qualche consiglio su come muovermi, per favore?

–Now Seeking Answers

Quello che vuoi (qualcosa di profondo e importante) sta mettendo in pericolo quello che hai (una cosa senza impegno una volta all’anno). Allargando per un attimo l’inquadratura: vuoi costruire qualcosa di più importante con quest’uomo mentre lui, per motivi che si rifiuta di chiarire, non è interessato a fare altrettanto con te.

Potrei avanzare qualche ipotesi fondata sui suoi motivi – l’accordo che ha con la moglie prevede il sesso con altre ma non i sentimenti o l’intimità; vi vedete solo una volta all’anno, e date le circostanze lui non trova che valga la pena stabilire un legame emotivo più profondo – ma visto che non posso convocarlo in tribunale e avere una sua deposizione, e visto che a te non lo vuole dire, Nsa, non sapremo mai con certezza cosa gli passi per la testa.

Però posso rispondere alle domande che hai rivolto a me: sì, è normale voler sapere se lui ha altre partner (oltre alla moglie); sì, va bene chiederglielo (in mancanza di una risposta, ti conviene dare per scontato che ne abbia); chiediglielo direttamente anche tu, Nsa, però non in continuazione, se non vuoi rischiare che sia lui a buttare via tutto.

Sostanzialmente a me sembra che tu abbia preso una grossa cantonata, Nsa. Ti sei convinta che approfondire il vostro rapporto sia il modo migliore di prolungare questo legame – un legame a cui tieni perché l’intesa tra voi è alta – ma premere in questo senso quando lui ti ha fatto capire chiaramente che non è interessato potrebbe spingerlo a troncare.

Se non riesci a goderti l’intesa, il sesso e l’eccitazione derivante dal “ci rivediamo l’anno prossimo” – se tutto questo non è abbastanza – dovresti essere tu a troncare per prima. Se non sei disposta ad accontentarti di quel che lui è disposto a offrirti, non devi sprecare un altro volo intercontinentale. Però non riesco a immaginare che lui ti abbia chiesto di essere monogama nei suoi confronti, Nsa, il che significa che hai spazio a sufficienza – spazio emotivo, sessuale e sociale – per goderti quel che hai insieme a lui mentre cerchi altri uomini più vicini che vogliano un legame più profondo.

P.s. Questo io non lo chiamerei poliamore. Basandomi sui dati a disposizione, Nsa, a me pare che quest’uomo abbia un matrimonio aperto ma non stia cercando – o non abbia il permesso di cercare – rapporti d’amore e d’impegno con altre donne. Non monogamo non equivale a poliamoroso.