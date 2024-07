Da tantissimo tempo sono dedito al feederism. In particolare è l’aspetto dell’aumento di peso a eccitarmi, il fatto di ingrassare o far ingrassare gli altri. La cosa mi ha sempre messo a disagio a causa dei rischi per la salute, e l’ho tenuta nascosta. Di recente ho trovato una ragazza meravigliosa, il nostro rapporto è bellissimo, e facciamo sesso fantastico. Lei è un po’ in carne ma vuole perdere peso. Io anche, e vorrei che fossimo entrambi in salute. Però ogni tanto sono travolto dall’impulso di riprendere il gioco kinky dell’aumento di peso. Alla mia ragazza l’ho detto e lei, pur accettando me e il mio kink, non vuole praticare nulla del genere. Quando sento il bisogno di soddisfare il mio feticismo, mi tolgo la voglia con sconosciute che trovo in rete. Vorrei tanto poter semplicemente spegnere questa parte di me e godermi la storia meravigliosa che sto vivendo. Si può far svanire con il tempo un feticismo come il mio, o devo solo provare a concentrarmi su altro quando mi prende la voglia?

– Cn I Yuck My Own Yum?

Per chi è dedito ai kink, trovare un partner sentimentale che condivida la stessa passione è stupendo ma raro, l’alternativa migliore è quella di trovare qualcuno che non la condivide ma è disposta ad accontentarti – cioè qualcuno che sia “good in bed, giving of pleasure and game for anything” (Ggg) e con cui esserlo a tua volta. Le persone con kink veramente di nicchia, però, in genere finiscono in relazioni con partner sentimentali che non condividono la loro passione e non vogliono accontentarli, o non ne sono capaci. Alcuni kink sono troppo estremi anche per il partner più Ggg, e in certi casi un kink – per quanto blando – può ammazzare la libido o funzionare da trigger per un partner vanilla. Chi soffre di claustrofobia non può trascorrere la serata in una cassa da bondage e chi ha disturbi alimentari non può dedicarsi a giochi da feeder o gainer. (Per la cronaca: non sto insinuando che la tua partner abbia disturbi alimentari solo perché vuole perdere qualche chilo).

Ma a differenza dei vecchi soldati, i kink non svaniscono, Ciymoy, e come Alex Forrest, la protagonista di Attrazione fatale, non si fanno ignorare. Quindi una persona kinky – specie se in un rapporto con un partner vanilla che non può o non vuole spingersi fin lì – ha bisogno di uno sfogo che le permetta di esplorare i suoi kink in maniera controllata e sicura. Senza quello sfogo – senza quella concessione – una persona kinky coglie o si crea le occasioni per giocare, spesso con l’aiuto di droghe e alcol che tolgono le inibizioni, e queste occasioni colte hanno molte più probabilità di rovinare vite e distruggere relazioni.

Dal momento che la tua ragazza è già a conoscenza del tuo kink, Ciymoy, saprà anche, o darà per scontato, che ogni tanto ti ci fai una sega. E se il prezzo che tu sei disposto a pagare per stare con lei è quello di non realizzare le tue fantasie dal vivo, permetterti di esplorare i tuoi kink con sconosciute in rete – cioè permetterti di scambiare racconti e meme su feeder e gainer con gente che non incontrerai mai dal vivo – è il prezzo che dovrebbe pagare lei (e di buon grado) per stare con te.