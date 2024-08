Siamo una coppia etero, monogama e cisgender. Stiamo insieme da sei anni e siamo sposati da due. Mio marito ama i giochi da tavolo, risolvere problemi e tutto quello che gli tiene impegnato il cervello. Ma come tanti maschi etero bianchi e cis non è particolarmente consapevole di cosa lo motiva. Non è neppure molto diretto su cosa lo eccita di preciso. Però una cosa che gli piace fare è propormi il sesso nei momenti meno opportuni. Ci prova mentre sto cucinando, oppure quando ci dobbiamo vestire per andare da qualche parte. Più respingo le sue avances e più sembra motivato a fare sesso. Credo che per lui i miei rifiuti siano una sorta di gioco – un problema spassoso da risolvere – mentre io la trovo una scocciatura insopportabile, cazzo. Ho provato a chiedergli cosa lo ecciti, e sono stata molto diretta nel fargli capire che le sue avances non sono sexy quando devo badare a non bruciare la cena o sono già vestita per uscire perché dobbiamo vederci con amici da qualche parte o abbiamo una prenotazione. Ma lui continua imperterrito. Ultimamente va anche peggio: siamo parecchio impegnati, e abbiamo parlato di trovare il tempo per fare sesso, quindi ho cominciato a prendere io l’iniziativa più spesso. Ma quando lo faccio in un momento buono, lui mi respinge. E intanto continua a provarci nei momenti peggiori. Perciò ora sono arrabbiata perché lui mi sembra incapace di affrontare un discorso costruttivo su cosa vuole e i discorsi difficili devo sempre cominciarli io. Ho due domande per te: Come faccio a convincerlo a fare un discorso concreto su cosa lo eccita? Se ci ho visto giusto e i miei rifiuti per lui sono uno spasso, voglio trovare il modo di farlo diventare un gioco vero e proprio, che sia sexy anche per me. E se non funzionasse, come faccio a farlo smettere?

– Jokey Unaware Man’s Actions Not Juicy Ideal

P.s. Quando non sono infastidita da tutto questo, io trovo mio marito incredibilmente sexy, il sesso che facciamo è ottimo e a volte straordinario, e insieme facciamo una vita divertente e piena d’amore.

Dev’essere per forza un discorso?

Hai un’idea abbastanza precisa di quello che sta facendo tuo marito, Jumanji, perciò invece di intavolare un discorso aperto con la speranza che tuo marito abbia un’illuminazione e la pianti con questa roba, potresti semplicemente dirgli cosa sta facendo e ordinargli di piantarla. Se lui non è d’accordo – se non pensa di star prendendo l’iniziativa nei momenti meno opportuni perché vincere le tue resistenze lo eccita, o perché è una conferma del suo essere irresistibile, o perché lo vive come un gioco – allora puoi sfidarlo a trovare una spiegazione. Se non ci riesce dovrà accettare la tua.

Detto questo, Jumanji, credo che qui ci sia un problema più grosso dell’incapacità (effettivamente fastidiosa) di tuo marito di spiegare cosa fa, quando lo fa e perché. Tuo marito mi sembra una di quelle persone che ricercano il sesso improvvisato – una forza selvaggia e incontrollabile che vi travolge entrambi – mentre tu mi sembri una che ricerca il sesso controllato e contenuto. (Immagino che il sesso non sarebbe inopportuno nei momenti in cui prendi tu l’iniziativa, e forse è per questo che lui si tira indietro). Per trovare il giusto compromesso che permetta a lui di vivere il sesso in modo improvvisato ma senza infliggerti ogni volta una scocciatura tremenda, dovrete cedere qualcosa tutti e due. Perciò a risolvere questo conflitto non sarà un’illuminazione da parte di tuo marito, Jumanji, ma un compromesso sotto forma di prezzo d’ingresso da parte di entrambi. Lui dovrà dar prova – in modo inequivocabile – di una maggiore considerazione per le tue esigenze su dove e quando fare sesso, e tu dovrai dare prova di essere disposta a improvvisare, o quantomeno a fingere di esserlo.

Ma tu vuoi che lui smetta?

Dici che il sesso con tuo marito – quando lo fate – è ottimo e a volte straordinario. Visto che è lui a respingerti quando prendi tu l’iniziativa (cosa su cui deve lavorare), tutto questo ottimo o straordinario sesso deve consumarsi nei momenti in cui stai cercando di mettere in tavola la cena o uscendo di casa. Se tuo marito riesce a imparare a capirti meglio, Jumanji, e ad accettare che un no secco vuol dire no, se riesce a imparare a non insistere quando c’è qualcosa sui fornelli, magari puoi dirgli sì quando la cena che stai preparando o gli amici con cui dovete incontrarvi possono aspettare.

P.s. Tuo marito non è l’unico capace di giocare. Puoi mentirgli dicendogli che avete un tavolo prenotato al ristorante per le 19, mentre in realtà è prenotato per le 20, e fargli credere che l’ha avuta vinta quando ti salta addosso alle 18:45.

P.p.s. Se vuoi davvero impegnare tuo marito con un rompicapo e tenerlo fuori dalla cucina, Jumanji, compragli una gabbietta per l’uccello e nascondi gli indizi per trovare la combinazione della serratura nelle altre stanze della casa. Se lui riesce a risolvere l’enigma e liberarsi l’uccello prima di cena, puoi abbassare la fiamma sotto i fornelli e farti una sveltina sul piano cucina. Però lui non può entrarci – non può neppure parlarti – finché non ha l’uccello libero o finché la cena non è in tavola, a seconda di chi fa prima.