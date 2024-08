Cari lettori: questa settimana, invece di frugare in tutte le email ricevute, ho preso le prime cinque domande e ho risposto nell’ordine in cui mi sono arrivate.

–Dan

Sono un uomo. Al lavoro ho conosciuto una donna nepalese bellissima. Il collega che ci ha presentati mi ha detto sostanzialmente che questa donna aveva un matrimonio infelice. Abbiamo cominciato a trascorrere del tempo insieme, e ora ci frequentiamo da quasi tre anni. Tutti i miei conoscenti sanno di lei (e che è infelice con il marito), ma la nostra frequentazione è perlopiù un segreto fra i conoscenti di lei, di cui sono al corrente solo pochi amici fidati. Al lavoro devo far finta che non siamo intimi, e per questo mi sento come un’ombra.

Lei non ha figli, e ha detto al marito che vuole il divorzio, cosa che lui non ha accettato. A lei non serve il consenso di lui – potrebbe divorziare comunque – ma è molto restia a farlo. L’unica cosa che hanno in comproprietà è la casa, mentre tutto il resto è intestato a lui. Quasi tutti i suoi amici, anche loro nepalesi, le hanno detto che non ci si può fidare degli uomini bianchi, e fatico a dissentire, data la storia della nostra nazione. In più le stanno dicendo che fare un figlio insieme al marito migliorerà il loro rapporto. Io lo trovo il peggior motivo possibile per fare un figlio, soprattutto visto che il tizio in questione è uno bastardo violento.

Io amo questa donna. Mi fa battere il cuore ogni volta che la vedo. È gentile, piena di compassione, intelligente e sexy. Però a distanza di tre anni ancora non ce la fa a lasciare il marito. Capisco quanto è difficile, lei ha tantissimo da perdere, ma io la amo e voglio stare con lei sempre. Però non voglio spingerla a fare nulla se lei non è pronta, o se non vuole. Se lo facessi non sarei migliore di tutti gli altri uomini che ha avuto nella vita. Ma comincio a pensare che la nostra unione non si realizzerà mai. Lei ogni sera va a dormire nel loro letto. Lui segue tutto quello che fa e dove va. Non so bene quanto riuscirò ancora a pazientare. Sono stanco di fare il fidanzato-ombra, mentre lei continua a fare la mogliettina e dobbiamo fingere di essere solo amici. Devo chiudere questa relazione? Sono un idiota a pensare che lei prima o poi lo lascerà?

–Leaving Isn’t My Best Option

Non so bene cosa c’entrino il tuo essere bianco o il suo essere nepalese, Limbo, ma questa è una domanda che ricevo di continuo. Stavolta i sessi sono invertiti – in genere è la donna che sta appesa a un uomo sposato – ma la tua situazione è molto diffusa. E dato che sei un lettore assiduo di almeno una rubrica di consigli (cioè la mia), quasi sicuramente avrai già letto domande come questa, Limbo, e riceverai la stessa risposta di tutti gli altri: se lei avesse voluto lasciare il marito per te – cosa che non vuole fare – a quest’ora lo avrebbe già fatto.

Immagino che tu non abbia potuto verificare per conto tuo se la tua ragazza abbia effettivamente chiesto il divorzio al marito, Limbo, il che significa che devi fidarti della sua parola. E come fanno sempre notare i commentatori in questa e altre rubriche di consigli, la parola di chi tradisce non vale granché. E i motivi che lei ha addotto per non voler lasciare il marito – ha solo la casa intestata, lui non vuole dare il consenso – sembrano più scuse che altro. Se vivono in regime di comunione dei beni, a lei spetta la metà di tutto, compresi i beni intestati a lui, e per divorziare non le serve il consenso del marito.

Ora, può anche darsi che lei abbia paura di lasciarlo – che abbia il timore legittimo di un gesto violento o di ripercussioni sociali nella sua comunità – ma anche se i suoi motivi per restare accanto al marito sono comprensibili (per quanto assai tristi), come tutti gli amanti, Limbo, sta a te decidere se sei disposto ad accontentarti di quello che lei può darti. Se essere “l’altro” ferisce la tua dignità, devi lasciarla. Se invece la ami troppo per poterla lasciare, dovrai rassegnarti al ruolo “dell’altro”.