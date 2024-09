Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Cosa pensi di un uomo che ha mentito a una donna per manipolarla e convincerla a restare con lui, sapendo che se le avesse detto la verità lei se ne sarebbe andata? Con il mio fidanzato eravamo d’accordo di essere esclusivi e monogami. Poi lui ha cominciato subito a trasgredire il patto. Mi ha mentito ripetutamente sull’identità di queste altre persone, su cosa ci faceva, e mi ripeteva sempre che stava rispettando il nostro accordo sulla monogamia. Mi ha fatto passare per pazza e ha provato a convincermi che le mie preoccupazioni erano ridicole. Alla fine ho scoperto che chattava costantemente con altre donne su internet e gli chiedeva di fare sesso con lui al telefono o in video. Ha fatto sesso in video con una la stessa settimana in cui ha cominciato a parlarmi di matrimonio! Si è fatto dare il numero di telefono da una donna che aveva conosciuto al lavoro, e ha smesso di mandarle messaggi solo perché uscire con lei di nascosto per lui era “troppo” dal punto di vista morale. Ho raccontato a tutti i suoi familiari e amici che mi aveva mentito e tradito per tutta la durata della nostra relazione. Rivendico il mio diritto a farlo sapere agli altri. Tu cosa pensi del mio rifiuto di starmene zitta sul suo comportamento? Io credo che troppo spesso noi donne proteggiamo la reputazione degli uomini a nostro rischio e pericolo. Ecco perché mi sono rifiutata di custodire i suoi segreti. È lui che si deve vergognare, mica io! Ora lui mi dice che i suoi amici e familiari non vogliono che ci rimettiamo insieme perché io “ho reagito in maniera eccessiva” al suo comportamento vergognoso. A me pare che, adesso che giochiamo a carte scoperte, non ci sia più spazio per le bugie, e che potremmo ricostruire il rapporto. Tu che ne pensi?

– Choosing Absolute Truth

Cosa penso io del tuo ex fidanzato – è bene che ti abitui a chiamarlo ex fidanzato – non importa. Semmai importa cosa pensi tu del tuo ex fidanzato, Cat: pensi che sia uno stronzo manipolatore che ti ha tradita per tutta la durata del vostro rapporto, che ti ha mentito, fatto passare per matta e inflitto maltrattamenti emotivi. E tu, che pazza non sei, ti ci vorresti rimettere insieme?

Ripercorriamo brevemente cos’ha fatto lui: ha flirtato su internet con altre donne e gli ha chiesto di fare sesso online o al telefono con lui, Cat, una vera merdata. Almeno una donna ha acconsentito ad ascoltarlo o a guardarlo mentre lui si faceva una sega, una merdata ancora più grave. E si è fatto dare il numero di telefono da una donna, ed era tentato di incontrarla ma poi non se l’è sentita, il che gli ha permesso di dirsi che non aveva fatto la merdata più grave di tutte; magari ti ha persino detto di aver rispettato l’impegno alla monogamia perché non ha mai effettivamente toccato un’altra donna con il cazzo, e ti ha mentito su tutto questo facendoti sentire una paranoica.

Ora ripercorriamo cos’hai fatto tu: quando hai scoperto che la sua definizione di monogamia era molto più limitata della tua, non ti sei rivolta ai tuoi amici e familiari in cerca di appoggio morale, né lo hai trascinato da un terapeuta di coppia per metterlo di fronte alle sue responsabilità. No, tu hai trascinato nel conflitto i suoi amici e familiari. Non perché dovessero saperlo, non perché potessero farci alcunché, ma per punire il tuo fidanzato facendogli fare la figura dello stronzo davanti ad amici e familiari. E se da una parte sei probabilmente riuscita a metterlo in cattiva luce con loro, forse sei anche riuscita a sembrare una pazza.

Perciò, pur essendo d’accordo sul fatto che le donne non debbano custodire i segreti degli uomini per proteggere la loro reputazione, nessuno vuole vivere in un mondo in cui mettere in mezzo amici e parenti sia la mossa automatica da fare ogni volta che ci si arrabbia con partner o coniugi.

Anche se gli amici e la famiglia del tuo ex fidanzato pensano che lui abbia torto – anche se sei riuscita a smascherare lo stronzo manipolatore che loro già sapevano fosse (lo conoscono da molto più di te) – non vogliono che lui si rimetta con te perché non vogliono che gli esploda il telefono ogni volta che voi due litigate.

E se tu lo convinci a rimettersi con te, Cat, vi farete altre litigate. Anzi, vi farete di nuovo questa litigata, perché lui non smetterà di flirtare con le altre. Perciò, a meno che tu non veda l’ora di rifarti questa litigata, e magari è così (certa gente pazza scambia il conflitto con la passione), dovrai smettere di stare dietro a questo stronzo bugiardo, infido e manipolatore.