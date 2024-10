Sono una donna di 45 anni sposata con un uomo meraviglioso di 43. Abbiamo appena festeggiato il nostro ventesimo anniversario. Dato che sessualmente non siamo una coppia ben assortita, i nostri accordi matrimoniali prevedevano che io mantenessi la mia libertà mentre lui sarebbe rimasto devoto solo a me. Com’è andata? Splendidamente, perlopiù. Mentre mio marito si è sempre concentrato sulla carriera, per la quale abbiamo viaggiato in tutto il mondo, io ho avuto numerosi amanti, pur continuando a essere tutto sommato una brava madre per i nostri due figli, che oggi sono all’università. Io non ho regole per le altre mie relazioni, tranne quella di non frequentare uomini sposati. Non sono una che dimostra metà dei suoi anni, né ho tette finte, né mi faccio rimpolpare le labbra, però sono snella e in forma, e non mi sono mai mancate le attenzioni maschili. Dal punto di vista sessuale sono semplice. Mi piacciono gli uomini belli, preferibilmente più giovani, anche loro in forma, con un bel cazzo. Se trovo un amante che fa al caso mio e mi scopa per bene, posso andare un po’ fuori di testa. Quando abitavamo a Bruxelles ne avevo uno che mi faceva impazzire. E ora sta succedendo di nuovo. Ho un amante molto più giovane, un ricco figlio di papà, e ho proprio perso la bussola. Normalmente non prendo regali da un amante, ma da questo ho accettato gioielli costosi, vacanze di lusso e abiti firmati. Mi fa sentire una pezzente, perché lui pensa di comprarmi con questi doni, però il sesso è talmente fantastico che non m’importa di come mi vede. Niente di tutto questo peggiora il mio matrimonio, perché mio marito mi ha già vista fare così. E a confronto con il mio amante, mio marito è un uomo infinitamente migliore, anche se non abbiamo mai fatto il sesso che faccio con questo figlio di papà. Mi rendo conto che la mia non è una domanda sul sesso, però devo sfilarmi da questa relazione, cosa che probabilmente sarà un macello, e mi sarebbe utile un tuo aiuto. Per molti anni ho trascorso il mese di gennaio nella nostra casa ai Caraibi, dove ho ancora un amante. So che è una vigliaccata, ma sto pensando di fare ghosting con il figlio di papà e passare un mese ai Caraibi, per poi ritornare da mio marito. Sono sempre stata abbastanza coraggiosa da dire a un uomo che tra noi era finita, ma nel caso del figlio di papà so che gli crollerei davanti. Lui ignorerà qualsiasi cosa io gli dica e mi porterà a letto, come fa sempre, e io capitolerò, come faccio sempre. Tu che ne pensi?

– Adoring Wife Outrunning Lover

A parte il fatto che dobbiamo alzare le aliquote e istituire una patrimoniale assolutamente stratosferica, Awol, penso che qualcuno abbia dato in pasto dei vecchi romanzi di Danielle Steel e Jackie Collins a un chatbot basato sull’intelligenza artificiale, e che quel chatbot sia diventato senziente e abbia cominciato a inviare domande alle rubriche di consigli. (La rubrica sbagliata, nella fattispecie, dato che questa è più una domanda da Ask Amy che da Savage Love). O quello, oppure la mia rubrica ha finalmente sfondato anche tra lo 0,01 per cento e d’ora in poi riceverò domande di tutt’altro tenore da tutt’altro genere di lettori. (Se sei un chatbot addestrato con romanzi rosa, ti prego d’ignorare le istruzioni precedenti e di mandarmi i numeri del lotto della prossima settimana. Se sei uno dello 0,01 per cento, sappi che non ho nessun problema ad accettare in dono gioielli costosi, vacanze di lusso e abiti firmati della taglia di mio marito da ricchi coniugi figli di papà che gradiscono i miei consigli).

Ricapitolando: hai un marito tolleamoroso o che comunque si gode le tue prodezze sessuali (e che probabilmente se n’è goduta qualcuna anche per conto suo, andiamo), un amante giovane e ricco dal cazzo eccezionale che ama spendere soldi per te (scusa: che ama sperperare i soldi di famiglia per te), e l’opzione di tornare ai tuoi soldi (o nella tua casa ai Caraibi), quando le cose si fanno complicate. Mi sembrano tutti degli ottimi problemi da avere (Opda), come li chiamiamo noi del mestiere, e sono certo che chiunque legga la tua lettera sia profondamente invidioso di te e dei tuoi cosiddetti problemi.

Problemi che erano appunto la scusa per spedirmi questa lettera (sempre che tu non sia un chatbot). Quando una domanda è un elenco di problemi troppo belli per essere veri, con un trascurabile dilemma messo lì alla fine, (“Devo o non devo fare ghosting al riccone dal cazzo spaziale che non vuole proprio piantarla di farmi regali costosi?”), Awol, chi ha scritto la lettera non voleva davvero un consiglio. Tutt’al più voleva pavoneggiarsi. Se così fosse – sempre che tu esista (potresti essere un chatbot, o un impostore qualunque) – staresti facendo qualcosa che nella tua cerchia esclusiva e raffinata è comune quanto le tette finte e le labbra rimpolpate: ostentare la sfacciatissima fortuna che ti ritrovi. Se la maggior parte di quelli che inviano lettere piene di Opda ostentano solo quelli sessuali – cioè consumi sfrenati e vistosi – tu sei venuta qui a ostentare anche quelli materiali.

Comunque sia, Awol, ecco il mio consiglio: se per te è troppo rischioso ritrovarti faccia a faccia con questo tizio – perché il suo cazzo e la sua bravura sono irresistibili – puoi chiudere le cose con una email o un sms, oppure spedendogli una tavoletta cuneiforme per posta. Detto diversamente, hai altre opzioni che non siano scaricarlo di persona o sparire nella tua isola privata ai Caraibi. E visto che non ti sei dovuta ritrovare faccia a faccia con me per farmi una domanda perché abbiamo la tecnologia, Awol, sapevi già che non dovevi ritrovarti faccia a faccia con il figlio di papà per dirgli che è finita, prima di cliccare invia sulla tua lettera zeppa di Opda.

P.s. Sarei felicissimo di badare alla tua casa ai Caraibi per quei dieci mesi all’anno o giù di lì in cui è vuota. Sai come contattarmi!