Sono un uomo che va per i settanta, e ho quello che credo essere un problema insolito. Io e mia moglie, con cui sono sposato da quasi quarant’anni, abbiamo una buona vita sessuale, migliorata da quando i figli sono andati via di casa. Ogni due o tre giorni, le faccio un massaggio profondo al collo e ai glutei, e poi lei mi fa un pompino. Certe volte io la stimolo manualmente per farle raggiungere l’orgasmo, di solito mentre me lo prende in bocca. Questa routine piace a entrambi, ma negli ultimi tre o quattro anni capita che lei voglia la penetrazione vaginale, che praticavamo di più un po’ di tempo fa, e io non riesco a farmelo venire abbastanza duro. Andiamo avanti per un po’, ma non raggiungo l’orgasmo. Quando succede, me lo lavo e lei mi fa un pompino, ma ci resta male perché pensa che il problema sia suo, mentre in realtà è tutto mio. Lei teme che io non la trovi più attraente, cosa che non potrebbe essere più lontana dal vero. Ho provato tre medicinali su ricetta, ma nessuno mi ha aiutato.

Credo che il problema stia nel fatto che ho sempre goduto più con il sesso orale che con quello vaginale, perciò non ho problemi ad avere erezioni con il primo, mentre non mi eccito altrettanto con la penetrazione. Lei mi ha suggerito di contattare uno psicologo specializzato in terapia sessuale, però quelli sono costosi, e non penso che sia di alcuna utilità. Tu hai consigli?

– Blow Jobs Often Better

Il problema non è che dopo quarant’anni non trovi più attraente tua moglie – era impossibile evitare questa doppia negazione – ma che hai sempre trovato il sesso orale più eccitante: con quello è più probabile che arrivi alla fine. E forse non si tratta più di una semplice preferenza netta: gli atti sessuali, le posizioni e gli scenari che ti eccitavano abbastanza da farti arrivare fino in fondo a trent’anni – cose con cui ti veniva e restava duro per tutto il tempo necessario – potrebbero non bastare più a sessanta.

Nel frattempo, Bjob, posso solo fare congetture sul perché tua moglie voglia praticare regolarmente la penetrazione. Magari a lei i rapporti vaginali danno più piacere. Magari vuole guardarti negli occhi, ogni tanto. Magari, dopo quasi quarant’anni, non le va più di succhiarti l’uccello (può capitare). E proprio come per te, invecchiando, è diventato più difficile avere e mantenere un’erezione, Bjob, così per lei è diventato più faticoso succhiartelo.

Io vi raccomanderei di andare insieme da un terapeuta sessuale, Bjob. Qualcuno che possa agevolare un dialogo sui vostri interessi sessuali condivisi, i vostri corpi che invecchiano, le cose che funzionavano, quelle che ancora funzionano, e i compromessi e gli espedienti che possono migliorare il sesso per entrambi. Magari sentir dire da qualcun altro che sei ancora attratto da lei convincerà tua moglie che è vero.

Qualche consiglio pratico per il sesso: invece di cominciare direttamente dalla penetrazione per poi passare al sesso orale – dopo una pausa per il bidet – perché non cominciare da quest’ultimo, arrivare molto vicini all’orgasmo (ripeti con me: il punto di inevitabilità orgasmica) e poi finire con il rapporto vaginale? E se a tua moglie, il più delle volte, basta la stimolazione manuale per venire, Bjob, dovrebbe bastare il più delle volte anche a te: può essere una scocciatura da pulire, ma un masturbatore Fleshlight di qualità, se lubrificato e maneggiato a dovere, simula benissimo la stimolazione orale, e lavarlo è meno faticoso che fare un pompino. Già che ci siete, comprate anche dei vibratori, un paio di sex toys per la penetrazione e, se tua moglie desidera dei rapporti lunghi, anche un dildo indossabile.

A quel punto, quando tua moglie te lo prenderà in bocca, saprai che ne ha voglia per davvero, Bjob, e riuscirai a rilassarti e a goderti quel pompino senza sensi di colpa.