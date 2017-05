L’attentato a Bangkok

Un ordigno è stato lanciato intorno alle 13.20 (8.20 in Italia) sul molo Sathorn, frequentato dai pendolari. È caduto in acqua senza fare vittime né danni . Nella capitale tailandese ieri sono morte 22 persone e 123 sono rimaste ferite, nell’esplosione di una bomba davanti al tempio indù di Erawan , all’incrocio Ratchaprasong , luoghi molto visitati del centro. L’attacco non è stato rivendicato. Secondo le autorità non rientra nelle modalità dei gruppi ribelli del sud del paese. La polizia indaga su un sospettato ripreso dalle videocamere del santuario.