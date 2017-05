Il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis si è dimesso

Il ministro dell’economia greco, Yanis Varoufakis, ha tenuto una breve conferenza stampa per commentare i primi risultati sul referendum greco, che danno il no in testa con il 61 per cento dei voti.

Varoufakis ha dichiarato: “Il grande no del popolo greco al referendum è un grande sì all’Europa democratica”. “I greci hanno detto no ad altri cinque anni di austerità”, ha aggiunto Varoufakis. Il ministro dell’economia ha dichiarato che domani la Grecia chiamerà i suoi partner per lavorare a un nuovo accordo.

“Da domani l’Europa inizia a sanare le sue ferite”, ha spiegato Varoufakis.