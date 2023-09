Doveva essere una buona notizia per la foresta amazzonica: centinaia di migliaia di alberi ripiantati in una riserva naturale devastata in Brasile.

Ma i giovani alberi sono andati in fumo, presumibilmente incendiati da allevatori che puntano a impadronirsi dei terreni per far pascolare il bestiame.

Il progetto di riforestazione è stato lanciato nel 2019 dal gruppo di ricerca ambientale Rioterra. Circa 360mila alberi sono stati piantati su 270 ettari di foresta distrutti illegalmente negli anni precedenti. L’area si trova in una riserva naturale protetta nello stato nordoccidentale di Rondônia.

L’idea era ambiziosa, dice il coordinatore del progetto di Rioterra, Alexis Bastos: salvare un angolo della più grande foresta pluviale del mondo, combattendo allo stesso tempo la crisi climatica e creando posti di lavoro.

Poi, nel momento in cui la foresta cominciava a ricostituirsi, sono arrivate le fiamme. Secondo le stime, i giovani alberi erano già in grado di assorbire ottomila tonnellate di carbonio dall’atmosfera in tre anni.

“È stato orribile”, ha dichiarato Bastos ricordando ciò che ha provato quando ha visto l’area ridotta in cenere. “Non avete idea di quanto lavoro abbiamo fatto per ripristinare la foresta”.

Gli investigatori hanno stabilito che l’incendio, divampato il 3 settembre, è stato doloso, in base a un rapporto dell’agenzia ambientale federale ICMBio.

“Probabilmente l’obiettivo era ostacolare il ripristino ecologico dell’area”, si legge nel rapporto.

Le immagini satellitari indicano che l’incendio si è sviluppato in direzione opposta al vento, chiaro indicatore di un incendio doloso, dicono gli investigatori.