L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha raccomandato il 2 ottobre di somministrare ai bambini un secondo vaccino contro la malaria, che potrebbe salvare centinaia di migliaia di vite, contribuendo a colmare il divario tra domanda e offerta.

Quasi mezzo milione di bambini muoiono ogni anno in Africa a causa della malattia, trasmessa dalle zanzare.

“In quanto ricercatore sulla malaria, sognavo il giorno in cui avremmo avuto un vaccino sicuro ed efficace contro la malaria. Ora ne abbiamo due”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il nuovo vaccino R21/Matrix-M, sviluppato dall’università britannica di Oxford e prodotto dal Serum institute of India, è già stato approvato per l’uso in Burkina Faso, Ghana e Nigeria.

Nel 2021 il vaccino Rts,s, prodotto dal gigante farmaceutico britannico GlaxoSmithKline (Gsk), è stato il primo a essere raccomandato dall’Oms per prevenire la malaria nei bambini in aree a trasmissione moderata o elevata.

“Dato che la domanda del vaccino Rts,s supera di gran lunga l’offerta, questo secondo vaccino è uno strumento fondamentale per proteggere un numero maggiore di bambini e avvicinarci a un futuro senza la malaria”, ha dichiarato Ghebreyesus.