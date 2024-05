Mickoski, leader del Vmro-Dpmne dal 2017, ha dovuto ricostruire un partito in difficoltà dopo che il suo ex leader e premier Nikola Gruevski era fuggito in Ungheria dopo essere finito sotto inchiesta per corruzione.

In campagna elettorale Mickoski aveva promesso di rilanciare l’economia e di creare decine di migliaia di posti di lavoro, temi a cui gli elettori di questo paese povero, colpito da una forte inflazione, sono sensibili.

Negli ultimi vent’anni la Macedonia del Nord ha perso circa il 10 per cento della popolazione a causa dell’emigrazione di massa.

Nei mesi scorsi Mickoski ha fatto ricorso a una retorica sempre più accesa nei confronti del Dui, il principale partito albanese della Macedonia del Nord, mettendo a rischio le fragili relazioni interetniche del paese.

Gli albanesi rappresentano più di un quarto della popolazione della Macedonia del Nord, che ha 1,8 milioni di abitanti.