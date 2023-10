Il primo ministro britannico Rishi Sunak dà il via alla campagna elettorale per le prossime elezioni politiche nel Regno Unito con l’atteso discorso di chiusura della conferenza annuale dei conservatori.

Il leader britannico si trova di fronte a una sfida ardua, quella di serrare le file dei conservatori per vincere le elezioni, previste per il 2024, dopo diversi anni di scandali e difficoltà economiche che hanno riguardato il suo schieramento. Il partito, al potere dal 2010, è indietro nei sondaggi rispetto all’opposizione ed è stato così nel corso di tutto il mandato di Sunak.

Ma ci sono segnali che il divario potrebbe ridursi e per la base del partito, che dal 1 ottobre è riunito a Manchester, nel nordovest dell’Inghilterra, si è acceso un barlume di speranza .

Sunak, 43 anni, parlerà alle 11.45 del 4 ottobre ed è previsto che prometta di proseguire nella direzione intrapresa finora, con politiche più populiste e decisone destinate a tracciare linee di demarcazione più nette con i laburisti.

Il primo ministro potrebbe annunciare, per esempio, che il governo taglierà una parte della linea ferroviaria HS2, la tratta ad alta velocità che dovrebbe collegare Londra al nord del paese, a causa dell’aumento dei costi dell’infrastruttura; allo stesso tempo Sunak cercherà di presentarsi come un leader capace di prendere decisioni difficili e talvolta impopolari. “Faccio le cose in modo corretto e attento, responsabile e sensato, ma sono anche disposto a fare cose coraggiose”, ha dichiarato a Itv news.

Il leader britannico ha citato come esempi di questo atteggiamento i suoi piani per nuove politiche “a favore degli automobilisti”. “Ho un approccio diverso alla politica. Penso che la gente si sia stancata dei politici che si concentrano sulle soluzioni facili, sulle decisioni a breve termine”, ha detto a Sky News in un’altra recente intervista.