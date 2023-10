L’Unione europea ha affermato il 4 ottobre di avere “prove sufficienti” di sussidi illegali alle automobili elettriche cinesi, avviando ufficialmente un’inchiesta che è contestata da Pechino.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sollevato un polverone in Cina quando il mese scorso ha annunciato che Bruxelles avrebbe avviato un’indagine.

Il timore è che la decisione dell’Unione europea possa causare una guerra commerciale con la Cina.

“La Commissione europea è in possesso di elementi di prova sufficienti sull’esistenza dei sussidi, sul pregiudizio per i costruttori europei e sul nesso di causalità che giustificano l’apertura di un’inchiesta”, si legge in un avviso pubblicato il 4 ottobre sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’avviso precisa che la Commissione dispone delle prove di prestiti a tassi agevolati, esenzioni fiscali e componenti acquistati a prezzi di saldo.