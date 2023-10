Il 12 ottobre il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha sospeso con “effetto immediato” il Comitato olimpico russo dopo che quest’ultimo ha riconosciuto le entità regionali dei territori annessi illegalmente in Ucraina.

Il Comitato olimpico russo aveva riconosciuto le organizzazioni regionali di quattro regioni ucraine annesse in tutto o in parte alla Russia: Donetsk, Luhansk, Zaporižžja e Cherson.

“Da questo momento il Comitato olimpico russo non può più operare come comitato olimpico nazionale, come definito nella Carta olimpica, e non può ricevere alcun finanziamento dal movimento olimpico”, ha affermato il portavoce del Cio Mark Adams.

Il Comitato olimpico russo ha reagito definendo la sospensione “l’ennesima decisione controproducente e politicamente motivata del Cio”.

“Il Cio dimostra di essere totalmente dipendente dall’ambiente politico e commerciale che lo circonda, e di non avere alcuna autonomia”, ha dichiarato il ministro dello sport russo Oleg Matytsin.

Adams ha precisato che la sospensione “è la conseguenza della decisione unilaterale presa dal Comitato olimpico russo il 5 ottobre di includere le organizzazioni sportive di quattro regioni che ricadono nella sfera del Comitato olimpico ucraino”.