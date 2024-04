La Cina ha messo in guardia contro il rischio di un “deterioramento” dei rapporti con gli Stati Uniti durante la visita a Pechino del segretario di stato americano Antony Blinken, che è avvenuta con l’obiettivo di attenuare le divergenze tra le due principali potenze mondiali.

Dal 24 aprile Blinken è in Cina, nella sua seconda visita ufficiale in meno di un anno, nel tentativo di ridurre le tensioni tra le due economie mondiali. Dalla sua precedente visita di giugno, i rapporti si sono notevolmente allentati e tra i due paesi permangono diverse controversie, che riguardano in particolare le restrizioni statunitensi alle esportazioni di tecnologia in Cina, tra cui i semiconduttori.

Anche il social network TikTok rischia di essere messo al bando negli Stati Uniti, se non interromperà i legami con la società cinese ByteDance. Washington sospetta, infatti, che l’applicazione venga usata per spiare gli americani, raccogliere informazioni personali e che possa essere uno strumento nelle mani della propaganda cinese. TikTok ha smentito queste accuse.

Prima del suo viaggio, Antony Blinken aveva dichiarato che avrebbe sollevato punti delicati con i suoi interlocutori cinesi, come le questioni commerciali e il sostegno politico di Pechino a Mosca e il conflitto con Taiwan.

Le relazioni tra le due potenze “cominciano a stabilizzarsi”, secondo quanto dichiarato dal ministro degli esteri cinese Wang Yi, che ha però messo in guardia dalla persistenza di “elementi negativi”.