Il ministro degli esteri uruguaiano Francisco Bustillo si è dimesso il 1 novembre dopo la pubblicazione di alcune registrazioni audio che riguardano il rilascio di un passaporto a un narcotrafficante di primo piano, Sebastián Marset.

“Le cose sono molto diverse da come sono state presentate, ma per una questione di opportunità ho deciso di dimettermi”, ha affermato Bustillo in un comunicato.

Secondo fonti del ministero degli esteri, Bustillo ha annunciato le sue dimissioni in una telefonata al presidente Luis Lacalle Pou, che si trova attualmente negli Stati Uniti.

Poche ore prima l’ex viceministra degli esteri Carolina Ache aveva testimoniato nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità avvenute nel rilascio di un passaporto uruguaiano a Marset nel novembre 2021.

Marset, attualmente latitante, aveva chiesto il passaporto nell’ottobre 2021 e l’aveva ottenuto a novembre, in un momento in cui era detenuto negli Emirati Arabi Uniti per aver cercato di lasciare il paese con un falso passaporto paraguaiano.

Marset è ricercato per narcotraffico in quattro paesi: Uruguay, Paraguay, Brasile e Stati Uniti. È considerato uno dei più potenti narcotrafficanti della regione del Cono sud, responsabile del passaggio di carichi di cocaina attraverso l’Uruguay.