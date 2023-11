“Nel corso delle indagini il nome del primo ministro è emerso più volte”, ha affermato il 7 novembre la procura in un comunicato. “Costa figura quindi tra gli indagati”.

La vicenda che ha gettato un’ombra sul premier portoghese riguarda sospetti di malversazione, traffico di influenze illecite e corruzione attiva e passiva in relazione all’assegnazione di licenze per lo sfruttamento del litio e la produzione d’idrogeno verde.

“Le funzioni di primo ministro sono troppo importanti per essere svolte tra i sospetti”, ha affermato Costa alla stampa. “Ho quindi deciso di presentare le mie dimissioni al presidente della repubblica”, il conservatore Marcelo Rebelo de Sousa.

Coinvolto in uno scandalo di corruzione che ha portato all’incriminazione di uno dei suoi ministri e del suo capo di gabinetto, il primo ministro portoghese, il socialista António Costa, ha annunciato il 7 novembre le dimissioni.

Gli inquirenti stanno esaminando atti illeciti legati alla concessione di licenze “per lo sfruttamento del litio nel nord del paese, per la produzione d’idrogeno da fonti rinnovabili e per la costruzione di un centro dati per l’azienda Start Campus a Sines”, una cittadina un centinaio di chilometri a sud di Lisbona.

La mattina del 7 novembre la polizia ha perquisito la residenza ufficiale del primo ministro e alcune abitazioni, ministeri e studi legali.

La magistratura ha emesso dei “mandati d’arresto” nei confronti del capo di gabinetto di Costa, del sindaco di Sines e di due dirigenti di Start Campus.

Ha invece incriminato il ministro delle infrastrutture João Galamba e il presidente del consiglio direttivo dell’Agenzia portoghese per la protezione dell’ambiente (Apa).

All’inizio di settembre l’Apa aveva dato un via libera condizionato a un progetto per lo sfruttamento del litio, un metallo usato nella produzione di batterie ed essenziale per la transizione energetica.