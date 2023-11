Il 16 novembre si è votato in Madagascar per le elezioni presidenziali, boicottate dalla maggior parte dei candidati dell’opposizione per i timori sulla regolarità del voto, in un contesto di forti tensioni.

L’isola dell’oceano Indiano è il principale produttore mondiale di vaniglia, ma è anche uno dei paesi più poveri del mondo ed è stato scosso da crisi politiche ricorrenti fin dall’indipendenza dalla Francia nel 1960.

Il presidente Andry Rajoelina ha respinto tutte le critiche che gli sono state rivolte dai suoi avversari e si è detto fiducioso di ottenere la rielezione al primo turno. Rajoelina, 49 anni, è uno dei tredici candidati, ma dieci di loro hanno invitato gli elettori a non partecipare al voto, denunciando un “colpo di stato istituzionale” a favore dell’attuale presidente.

Dall’inizio di ottobre, l’opposizione (che ha presentato due candidati) ha organizzato manifestazioni quasi quotidiane, in gran parte non autorizzate, nella capitale. I manifestanti sono stati dispersi dalla polizia, che ha lanciato gas lacrimogeni.

“Facciamo appello a tutti di non votare. Le condizioni per un’elezione presidenziale trasparente non sono state rispettate”, ha dichiarato Roland Ratsiraka, uno dei candidati.”Non vogliamo partecipare a questa frode, è una presa in giro per il Madagascar”.