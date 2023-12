Il 7 dicembre, nel corso di una visita ad Atene, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha auspicato “una nuova era” nelle relazioni tra la Turchia e la Grecia dopo anni di tensioni.

“Sono convinto che questo vertice tra Ankara e Atene inaugurerà una nuova era”, ha affermato Erdoğan rivolgendosi alla presidente greca Aikaterinī Sakellaropoulou.

La prima visita di Erdoğan ad Atene dal 2017 arriva dopo anni di tensioni sulla delimitazione della piattaforma continentale delle isole greche nel mar Egeo, sullo sfruttamento delle rispettive zone economiche esclusive e sulla questione dei migranti.

Dopo Sakellaropoulou, Erdoğan ha incontrato il primo ministro greco Kyriakos Mītsotakīs.

“Kyriakos, amico mio, non saremo una minaccia per te se tu non lo sarai per noi”, ha affermato Erdoğan in una lunga intervista rilasciata al quotidiano greco Ī Kathīmerinī.

“Le divergenze possono essere risolte con il dialogo, che porterà a soluzioni vantaggiose per tutti”, ha aggiunto, mettendo fine a un lungo periodo di retorica bellicosa nei confronti della Grecia.