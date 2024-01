Un dipinto del pittore austriaco Gustav Klimt scomparso da quasi cent’anni è stato scoperto di recente in una collezione privata a Vienna e sarà messo all’asta il 24 aprile.

Il Ritratto della signorina Lieser (1917), una delle ultime opere dell’artista, commissionato da una ricca famiglia ebrea, è stato presentato al pubblico a Vienna il 25 gennaio.

Il dipinto, ben conservato, era comparso per l’ultima volta in pubblico durante una mostra a Vienna nel 1925, come testimonia una foto in bianco e nero, unica prova della sua esistenza.

All’epoca, la scheda recitava: “1925, in possesso della signora Lieser, IV, Argentinierstrasse 20”.

Del dipinto non si è saputo più niente finché gli attuali proprietari hanno chiesto una consulenza legale dopo averlo ereditato da lontani parenti che lo possedevano dagli anni sessanta.