La Russia ha intensificato i suoi attacchi alla rete ferroviaria ucraina per “paralizzare” le forniture militari, in particolare quelli che provengono dagli alleati occidentali, in vista di una nuova offensiva, ha detto all’Afp un alto funzionario della sicurezza ucraina.

Le ferrovie sono vitali in Ucraina, sia per il trasporto passeggeri sia per le merci, sia per le attrezzature militari, perché dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022, tutto il traffico aereo è stato bloccato.

“Si tratta di misure che avvengono di solito prima di un’offensiva”, ha dichiarato in condizione di anonimato una fonte interna al sistema di sicurezza ucraino intervistata dall’Afp su questi attacchi.

L’obiettivo “è paralizzare le consegne e il trasporto di carichi militari”, ha aggiunto. La rete ferroviaria è stata regolarmente presa di mira dai bombardamenti russi negli ultimi due anni, in particolare stazioni come quella di Kramatorsk, nell’est, dove decine di persone, principalmente civili che cercavano di fuggire dai combattimenti, sono state uccise nell’aprile 2022.

Ma nelle ultime settimane si è notato un aumento dei bombardamenti contro le infrastrutture ferroviarie. Il 25 aprile i bombardamenti hanno colpito questo tipo di infrastrutture in tre regioni.

Nella zona di Donetsk, divisa dalla linea del fronte, tre dipendenti della compagnia ferroviaria Ukrzaliznytsia sono rimasti uccisi in un attacco a un sito ferroviario. Lo stesso giorno, dieci civili sono rimasti feriti in un attacco missilistico contro la stazione ferroviaria di Balaklia, nella regione di Kharkiv e le infrastrutture sono state danneggiate a Smila, nella regione di Cherkassy.