Ma l’economista Masra, un ex oppositore che si è riavvicinato al regime, è emerso come un possibile guastafeste, potenzialmente in grado di costringere Déby a un secondo turno.

Il 6 maggio gli elettori ciadiani sono andati alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali, che almeno in teoria dovrebbero mettere fine a tre anni di regime militare.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Déby e Masra, che hanno entrambi 40 anni, si sono detti sicuri di essere eletti al primo turno, mentre gli altri candidati sono considerati deboli.

Masra ha invitato la popolazione a “votare in massa per il cambiamento”, mentre Déby ha ribadito il suo “impegno per un ritorno all’ordine costituzionale”.

Il 20 aprile 2021, dopo aver governato il Ciad per oltre trent’anni, il presidente Idriss Déby Itno era stato ucciso dai ribelli durante una visita al fronte. A quel punto quindici generali a lui fedeli avevano proclamato il figlio Mahamat presidente di un’autorità di transizione che avrebbe dovuto restare in carica per diciotto mesi.

La comunità internazionale aveva deciso di sostenerlo, anche perché il Ciad è considerato un pilastro della lotta contro i gruppi jihadisti attivi nella regione del Sahel.

Ma la giunta aveva poi prorogato la transizione di altri due anni e, secondo alcune ong, i militari avevano ucciso più di trecento persone che partecipavano a manifestazioni di protesta.